  • 03.09.2025, 11:52:02
  • /
  • OTS0100

Brandweiner: „Gemeinsam am Aufschwung arbeiten. Für Österreich.“

ÖAAB begrüßt Ergebnisse der Regierungsklausur

Wien (OTS) - 

„Gerade jetzt braucht es eine Politik, die hinschaut, hinhört und handelt. Bundeskanzler Christian Stocker weiß, wo der Schuh drückt. Die Ergebnisse der Regierungsklausur setzen wichtige Schritte, um die Teuerung zu bremsen und die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner.

„Die Menschen spüren es täglich: Preise für Wohnen, Energie und Lebensmittel bleiben hoch. Umso wichtiger ist es, dass die Regierung Maßnahmen setzt, die gezielt entlasten – etwa durch die Mietpreisbremse, das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz und die geplante Abschaffung des Österreich-Zuschlags im Lebensmittelhandel mit dem Preistransparenz und Fairness für Konsumentinnen und Konsumenten gestärkt werden sollen“, so Brandweiner.

„Unser Ziel ist klar: Der Aufschwung muss bei allen ankommen – nicht nur in den Bilanzen der Energiekonzerne, sondern im Alltag der Menschen. Dafür arbeiten wir. Und dafür braucht es einen konsequenten Kurs, der soziale Fairness und wirtschaftliche Stabilität vereint – und genau diesen Kurs gibt unser Bundeskanzler vor“, ist der ÖAAB-Generalsekretär abschließend überzeugt.

Rückfragen & Kontakt

ÖAAB Bundesleitung
Team Presse
Telefon: +43 (1) 40 141 591
E-Mail: presse@oeaab.com
Website: https://www.oeaab.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright