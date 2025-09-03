Zukunft sichern: Versicherer unterstützen Regierungsinitiative zur Standortstärkung

Wien (OTS) -

Österreichische Versicherungsbranche unterstützt die Ankündigung der Regierungskoalition, einen Standortfonds zu gründen, um Wirtschaftswachstum in Österreich zu fördern.

Ziel ist es, Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft durch Zukunftsinvestitionen zu stärken sowie die digitale und ökologische Transformation voranzutreiben. Ein neuer Standortfonds soll sektorübergreifend wirken, privates Kapital mobilisieren und europäische Mittel aktivieren. Breite Unterstützung erhält dieses Vorhaben vom heimischen Versicherungssektor.

„Mit über 100 Milliarden Euro an Kapitalanlagen zählen Versicherer zu den größten Investoren Österreichs. Auch für unsere Kundinnen und Kunden ist es uns ein zentrales Anliegen, den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig zu stärken. Das Vorhaben der Bundesregierung, Zukunftsinvestitionen in unserem Land zu platzieren, ist ein wichtiger Schritt, den wir als Branche unterstützen. Wir sind bereit, aktiv mitzugestalten“, erklärt Gregor Pilgram, Präsident des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO.

„Die Versicherungswirtschaft ist ein starker Partner für die Wirtschaft und die Menschen in Österreich. Der Sektor trägt wesentlich zur heimischen Wertschöpfung und zum Wohlstand im Land bei. Die Versicherungswirtschaft ist ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor für den Standort Österreich“, so Christian Eltner, Generalsekretär des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO.