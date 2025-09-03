  • 03.09.2025, 11:38:04
Eine Milliarde für Aufschwung – Bundesregierung stärkt Betriebe mit Standortpaket

„Mit dem neuen Maßnahmenpaket zeigt die Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker klar: Österreichs Betriebe haben Rückhalt. Eine Milliarde Euro werden in Entlastung, Investitionen und Zukunft investiert – vom verdoppelten Investitionsfreibetrag über den Breitbandausbau bis hin zum neuen Standort-Fonds. Damit wird der Investitions-Booster gezündet und ein starker Grundstein für einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort Österreich gelegt“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Der Einsatz des Wirtschaftsbundes hat sich gelohnt: Mit weniger Bürokratie durch den Abbau unnötiger Berichtspflichten und schnelleren Genehmigungsverfahren bekommen unsere Betriebe wieder Luft zum Atmen. Gleichzeitig sorgen die Kampfansage gegen den Österreich-Aufschlag bei Lebensmitteln und Maßnahmen für günstigere Energiepreise dafür, dass Kosten sinken und Wettbewerbsfähigkeit steigt. Damit schaffen wir Entlastung heute und Wachstum für morgen – und unsere Wirtschaft kann endlich wieder durchstarten“, so Egger abschließend.

