SALESIANER Gruppe stärkt Premiumsegment in der DACH-Region – Zukauf der REGIO AG in der Schweiz erfolgreich umgesetzt

SALESIANER Gruppe erweitert Präsenz in der Schweiz – REGIO AG ergänzt Premiumangebot von Miettextilien in der DACH-Region mit gewohntem Service und Qualität

Thomas Krautschneider, geschäftsführender Gesellschafter SALESIANER Gruppe
Wien (OTS) - 

Die SALESIANER Gruppe, führender Anbieter von Miettextilien und Wäscheservices in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa, setzt ihre strategische Entwicklung in der DACH-Region konsequent fort. Mit der Integration der Schweizer REGIO AG baut das Familienunternehmen seine Präsenz in einem der bedeutendsten Premiummärkte Europas weiter aus.

Die REGIO AG, ein Jahrzehnte lang etabliertes und im Grossraum Basel fest verwurzeltes Unternehmen, wird als eigenständige Aktiengesellschaft innerhalb der SALESIANER Gruppe fortgeführt. Für Kundinnen und Kunden bleiben alle bisherigen Dienstleistungen, Ansprechpartner und gewohnte Servicequalität unverändert erhalten – gleichzeitig profitieren sie künftig von den erweiterten Ressourcen, Innovationen und nachhaltigen Lösungen der internationalen Unternehmensgruppe.

Die Schweiz ist für uns ein anspruchsvoller und zugleich attraktiver Markt. Mit der REGIO AG gewinnen wir nicht nur einen starken regionalen Partner, sondern auch ein Team, das unsere Werte in Qualität, Service und Nachhaltigkeit teilt. Diese Kombination ist die beste Grundlage für langfristigen Erfolg im Premiumsegment“, erklärt Thomas Krautschneider, geschäftsführender Gesellschafter der SALESIANER Gruppe.

Die Integration in der Schweiz wird vom erfahrenen Führungsteam gemeinsam vorangetrieben: Markus Kühböck und Phillip-Sebastian Marchl (Geschäftsführer SALESIANER Schweiz), Johann Kandelsdorfer (CFO der SALESIANER Gruppe) und Xaver Seeliger (Niederlassungsleiter Schweiz) arbeiten eng zusammen, um die REGIO AG in die internationale Struktur einzubinden und die Marktposition weiter zu stärken.

Rückfragen & Kontakt SALESIANER AG

Xaver Seeliger, MA, MBA
Niederlassungsleiter Schweiz
SALESIANER MIETTEX AG
E-Mail: x.seeliger@salesianer.com

SALESIANER AG Schweiz

Mehr Informationen zu den Services von SALESIANER in der Schweiz finden Sie auf unserer Website

Rückfragen & Kontakt

SALESIANER MIETTEX GmbH
Gernot Mutzl, BA, MBA
PR & Communication Manager
Mobil: +43 660 69 72 071
g.mutzl@salesianer.com

