AK Anderl: Mietendeckel ausweiten, Inflation unmittelbar bekämpfen

Wien (OTS) - 

Zur Bekämpfung der wieder rasant steigenden Inflation plädiert AK Präsidentin Renate Anderl für die Ausweitung des Mietpreis-Stopps auf alle Mietverträge. „Diese Maßnahme würde rasch wirken und rund 1,8 Millionen Miethaushalten helfen“, sagt Anderl. Zudem würde sich ein Deckel auf alle Mieten auch positiv, also senkend, auf die Teuerung auswirken.

Laut AK Berechnungen würde sich die Inflation, unter der Berücksichtigung, dass für alle Mietverträge 2026 ein Mietpreis-Stopp eingezogen würde, um 0,16 Prozentpunkte verringern. Würden dagegen nur die freien Mieten einen Deckel erhalten, hätte das nur einen dämpfenden Effekt auf die Inflation in Höhe von 0,07 Prozentpunkten.

Zudem fordert Anderl den Mietendeckel auch auf gewerbliche Mieter:innen auszuweiten. „So hätten Unternehmen geringere Kostensteigerungen, die sie weitergeben müssten, was ebenfalls inflationsdämpfend wirken sollte“, sagt Anderl.

