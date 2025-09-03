VIVATIS-Gruppe weiter auf Wachstumskurs

Linz (OTS) -

Die zur österreichischen Lebensmittelgruppe VIVATIS gehörende MARESI Austria GmbH mit Sitz in Wien baut ihr Auslandsgeschäft weiter aus und übernimmt 70% der Geschäftsanteile der SALVIA d.o.o in Kroatien.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die kroatische Kartellbehörde übernimmt die MARESI Austria GmbH, als eines der führenden, österreichischen Markenartikel-Unternehmen, 70 Prozent der Geschäftsanteile der SALVIA d.o.o in Kroatien. MARESI hat langjährige Erfahrung im Vertrieb international starker Food und Non-Food Partnermarken in Österreich und CEE. Über die Kaufkonditionen wurde Stillschweigen vereinbart.

Das im Jahr 1991 gegründete eigentümergeführte Unternehmen SALVIA passt perfekt in die MARESI CEE Wachstums- und Portfolio-Strategie. SALVIA ist exklusiver Distributor für mehr als 40 Premium Lebensmittel- und Getränkemarken und erwirtschaftete 2024 mit 94 Mitarbeiter:innen einen Umsatz in Höhe von 23,1 MEUR.

Qualitatives Wachstum

Mit der Mehrheitsübernahme von SALVIA setzt MARESI einen weiteren strategischen Schritt zur Stärkung seiner Präsenz in Zentral- und Osteuropa. Der Einstieg in den kroatischen Markt ergänzt das bestehende Engagement in der Region und stellt eine konsequente Erweiterung des CEE-Portfolios dar. Die Übernahme passt ideal zur langfristigen Wachstumsstrategie und eröffnet neue Perspektiven für weiteres organisches und anorganisches Wachstum.

Als IFS-zertifizierter Foodbroker betreut MARESI ein breites Portfolio, bestehend aus starken eigenen und internationaler Partnermarken – vielfach Marktführer ihrer Kategorie – und bietet Konsumgüterherstellern eine vollumfängliche Markenbetreuung in seinen etablierten Märkten. Mit Kroatien wird diese bewährte Kompetenz nun gezielt auf einen weiteren strategisch wichtigen Markt ausgeweitet.

„MARESI und SALVIA verbindet eine langjährige Kompetenz im Vertrieb namhafter Lebensmittelmarken. Umso mehr freuen wir uns über das entgegengebrachte Vertrauen. Die Mehrheitsübernahme in Kroatien ist ein weiterer bedeutender Schritt in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie“, erläutert Mag. Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender VIVATIS Holding AG.

„Aus unserer Sicht ergeben sich klare Synergien: Mit Eintritt in den kroatischen Markt erschließen wir zusätzliches Potential für das aktuelle MARESI-Markenportfolio. Gleichzeitig können bestehende Salvia-Marken-Kooperationen erfolgreich auf weitere Maresi-Länder ausgeweitet werden. Darüber hinaus stärkt die erweiterte geografische Präsenz in CEE die Position der MARESI-Gruppe für künftige Akquisitionen von Partnermarken“, erklärt Mag. Sabine Schwaiger, Geschäftsführerin MARESI Austria GmbH, abschließend.

Über VIVATIS

Die VIVATIS Holding AG zählt mit rund 4.100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz in Höhe von rund 1,35 Mrd. Euro (2024) zu den größten rein österreichischen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Unter dem Dach der Holding mit Sitz in Linz befinden sich etablierte Markenartikelerzeuger ebenso wie spezialisierte Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Klingende Namen wie Gourmet, Gerstner, Senna, Karnerta, FW Trading, Maresi, KnabberNossi, Inzersdorfer, Himmeltau, Siggi, Shan´Shi, Toni Kaiser, Bauernland, Ackerl, Wojnar’s, Daily und Purea zählen zum umfassenden Markenprofil der Gruppe. Weitere Informationen unter:

Über MARESI

Die Maresi Austria GmbH ist einer der führenden heimischen Markenartikelanbieter. Zusammen mit den Tochtergesellschaften in Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Rumänien, bildet sie die internationale Maresi Gruppe. Maresi Austria wurde 1949 in Österreich gegründet und hat sich als Unternehmen der Vivatis Holding AG über die Jahre zu einer vielseitigen Markenschmiede und einem starken, verlässlichen Partner des österreichischen Handels entwickelt. Neben eigenen Marken wie MARESI, Knabber Nossi, Inzersdorfer und Shan’shi vertreibt Maresi Austria als zertifizierter Foodbroker auch internationale Partnermarken wie Lays, Ovomaltine, Twinings und Isostar.