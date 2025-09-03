Marion Mihatsch wird neue CEO von Think Beyond

Wien (OTS) -

Die Think Beyond Consulting GmbH ernennt Marion Mihatsch zur neuen CEO. Die erfahrene Managerin übernimmt die operative Führung von Gründerin Masha Ibeschitz, die weiterhin Eigentümerin des Unternehmens bleibt.

Marion Mihatsch verfügt über mehr als 20 Jahre Expertise in der Führungskräfteentwicklung. Ihr Schwerpunkt liegt auf internationalen Roll-Outs von Leadership-Programmen sowie auf Unternehmensführung und -entwicklung.

„Mit Marion Mihatsch führen wir Think Beyond mit außergewöhnlicher Expertise und internationaler Erfahrung in die nächste Entwicklungsphase", erklärt Gründerin Masha Ibeschitz.

Langjährige Erfahrung und klare Zukunftsorientierung

Bevor Mihatsch zur CEO bestellt wurde, war sie bereits Head of Business & Operations sowie Prokuristin bei Think Beyond. Davor sammelte sie über 25 Jahre Erfahrung bei MDI Management Development International, wo sie als Senior L&D Consultant und Managing Partner tätig war.

Die studierte Diplom-Ingenieurin für Landschaftsökologie und -gestaltung (Universität für Bodenkultur Wien) ergänzte ihre Management- und Leadership-Expertise unter anderem durch eine Ausbildung in Systemischer Organisationsentwicklung sowie einen Universitätskurs in Digitalisierungsmanagement an der Universität Graz.

„Ich freue mich darauf, die Zukunft von Think Beyond mit meiner Erfahrung und meiner Leidenschaft für Entwicklung gemeinsam mit allen großartigen Menschen inner- und außerhalb von Think Beyond zu gestalten", so Marion Mihatsch zu ihrer neuen Rolle.