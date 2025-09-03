Holt die Kinder raus aus Gaza!

Wien (OTS) -

Die Österreichischen Kinderfreunde appellieren mit Nachdruck an Innenminister Gerhard Karner, sofort aktiv zu werden und verletzte Kinder aus Gaza nach Österreich zu evakuieren, um ihnen medizinische Behandlung und Sicherheit zu ermöglichen.

„Jedes Kind hat das Recht auf medizinische Versorgung und Sicherheit – unabhängig davon, wo es geboren ist. In Gaza erleben wir derzeit massivste Kinderrechtsverletzungen. Österreich darf nicht länger zuschauen, sondern muss handeln“, betont der Bundesvorsitzende der Kinderfreunde, Jürgen Czernohorszky.

Die Kinderfreunde fordern, dass die österreichische Bundesregierung dringend humanitäre Korridore unterstützt, verletzte Kinder nach Österreich bringt und ihre medizinische Versorgung sicherstellt.

„Wir sprechen hier über Kinder, die schwer verletzt sind, deren Leben akut bedroht ist. Kinder, die mit dem Hungertod bedroht sind. Es ist unsere humanitäre Pflicht, alles zu tun, um ihnen zu helfen. Wir fordern Innenminister Karner auf, gemeinsam mit dem Außenministerium rasch konkrete Schritte einzuleiten“, so Czernohorszky weiter.

Die Stadt Wien hat bereits angeboten, Kinder aus Gaza aufzunehmen. Auch die Kinderfreunde stehen bereit, um Kindern, die nach Österreich kommen, bestmöglich zu unterstützen. „Es braucht jetzt den politischen Willen, dem unsäglichen Leid dieser Kinder nicht tatenlos zuzusehen. Andere europäische Länder haben bereits gezeigt, dass es möglich ist, verletzten Kindern aus Gaza Ausreise und Versorgung zu ermöglichen“, so Czernohorszky.

Die Kinderfreunde erinnern daran, dass Österreich als neutrales Land eine besonders aktive und konstruktive Rolle spielen kann und eine lange Tradition der Solidarität hat. Diese Tradition müsse jetzt gelebt werden – wir können und müssen jetzt Leben retten.