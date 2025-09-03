Barbara Stöckl im Gespräch mit Ursula Stenzel, Paulus Bohl sowie Isolde und Dieter Bornemann

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 4. September 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Journalistin und ehemalige Politikerin Ursula Stenzel, Kabarettist Paulus Bohl, ORF-Journalist und Fotograf Dieter Bornemann sowie Unternehmensberaterin und Foodbloggerin Isolde Bornemann zu Gast bei Barbara Stöckl:

Ursula Stenzel feiert in Kürze ihren 80. Geburtstag. Im Nighttalk „Stöckl“ spricht die ehemalige „ZIB“-Moderatorin offen über ihre Anfänge im Journalismus, ihren Wechsel in die Politik und darüber, welche Entscheidungen sie heute vielleicht anders treffen würde. Seit ihrem Rückzug aus der Politik im Jahr 2020 genießt die Wienerin neue Freiheiten. Im Gespräch mit Barbara Stöckl verrät sie, wie sie diese Zeit für sich nützt.

Paulus Bohl alias Dr. Bohl ist derzeit nicht zu bremsen. Nach seinem zweiten Platz bei „Dancing Stars“ im Frühjahr sorgt der Wiener nun mit seinen Hits „Du Dummer“ und „Weißer Spritzer“ für Aufsehen. Ab Oktober tourt er wieder mit seinem Kabarettprogramm „Solo“ durch ganz Österreich. Darin verarbeitet Paulus Bohl auf humorvolle Weise die Erlebnisse von fünf Tinder-Dates.

Dieter Bornemann, bekannt aus dem ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“, ist nicht nur als Wirtschaftsjournalist und Börsenexperte tätig, sondern auch als leidenschaftlicher Fotograf. Gemeinsam mit seiner Frau, Unternehmensberaterin Isolde Bornemann, widmet er sich aktuell einem besonders drängenden Thema: der Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten. In ihrem gemeinsamen Buch „Aufgegessen!“ machen sie eindrucksvoll sichtbar, wie gravierend dieses Problem tatsächlich ist – und geben Tipps, wie jede:r Einzelne dem entgegenwirken kann. Auch auf ihrem Foodblog und in ihrem Podcast beschäftigt sich Isolde Bornemann intensiv mit diesem Thema. Warum unsere Wertschätzung für Lebensmittel heute so stark abgenommen hat, erläutern die beiden im Gespräch mit Barbara Stöckl.