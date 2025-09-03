Österreichischer Buchpreis 2025: 16 Nominierungen

Wien (OTS) -

Die Nominierten für den Österreichischen Buchpreis 2025 stehen fest: Insgesamt 16 Titel wurden für die Longlist Buchpreis und die Longlist Debütpreis ausgewählt.

Mit der Einführung einer neuen Debüt-Longlist möchte der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels noch mehr Aufmerksamkeit auf österreichische Nachwuchs-Autor:innen und deren Verlage lenken und damit die Sichtbarkeit herausragender Erstlingswerke weiter erhöhen.

Seit Ausschreibungsbeginn haben die fünf Jurymitglieder insgesamt 101 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die zwischen dem 10. Oktober 2024 und dem 9. Oktober 2025 erschienen sind bzw. erscheinen werden.

Die Nominierungen für den Österreichischen Buchpreis in alphabetischer Reihenfolge:



Longlist Buchpreis

Kaśka Bryla: mein vater der gulag die krähe und ich (Residenz, August 2025)

Dimitré Dinev: Zeit der Mutigen (Kein&Aber, September 2025)

Michael Donhauser: Unter dem Nussbaum (Matthes & Seitz Berlin, Jänner 2025)

Wolf Haas: Wackelkontakt (Carl Hanser Verlag, Jänner 2025)

Monika Helfer: Wie die Welt weiterging (Carl Hanser Verlag, Oktober 2024)

Hanno Millesi: Zur Zeit der Schneefälle (Sonderzahl, März 2025)

Martin Prinz: Die letzten Tage (Jung und Jung, Februar 2025)

Verena Stauffer: Kiki Beach (kookbooks, Februar 2025)

Marlene Streeruwitz: Auflösungen. (S. Fischer Verlag, Mai 2025)

Andrea Winkler: Mitten im Tag (Sonderzahl, Jänner 2025)



Longlist Debütpreis

Antonia Löffler: Hydra (Milena, September 2025)

Armela Madreiter: südpol.windstill (Reclam, Februar 2025)

Anna Maschik: Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten (Luchterhand Literaturverlag, September 2025)

Michèle Yves Pauty: Familienkörper (Haymon Verlag, März 2025)

Miriam Unterthiner: Blutbrot (edition laurin, Februar 2025)

Daniel Wagner: Trocken (Kremayr & Scheriau, Februar 2025)



Jury

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2025 aus Katja Gasser (Leitung Literaturressort, ORF-TV), Stefan Kutzenberger (Literaturwissenschaftler, Universität Wien), Theresia Prammer (Schriftstellerin, Literaturkritikerin), Ulla Remmer (Buchhändlerin, Buchhandlung Franz Leo) und Franz Schuh (Schriftsteller, Literaturkritiker) zusammen.

Bekanntgabe der Shortlist Buchpreis und Shortlist Debütpreis am 9. Oktober

In einem weiteren Schritt wählt die Jury aus den Titeln der Longlist fünf Nominierte für die Shortlist des Österreichischen Buchpreises sowie drei Titel für die Shortlist des Debütpreises aus. Die Shortlist Buchpreis sowie die Shortlist Debütpreis werden am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 veröffentlicht.

Preisverleihung zum Auftakt der Buch Wien (12. bis 16. November 2025)

Am Abend der Preisverleihung, am Montag, den 10. November 2025 wird verlautbart, wer von den Nominierten den Österreichischen Buchpreis bzw. den Debütpreis erhält.

Die Preisträgerin bzw. der Preisträger des Österreichischen Buchpreises erhält 20.000 Euro, die vier anderen Finalist:innen jeweils 2.500 Euro. Der Debütpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, die beiden weiteren Debütpreis-Finalist:innen bekommen ebenfalls 2.500 Euro. Der Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet.

Jetzt im Handel: Leseproben

Anlässlich der Bekanntgabe der Longlist des Österreichischen Buchpreises sowie der Debütpreis-Longlist erscheint eine Broschüre mit ausführlichen Leseproben der nominierten Titel. Die Broschüre ist in vielen österreichischen Buchhandlungen ab sofort kostenlos erhältlich.

Save the Date: Lesung Shortlist Debüt

Am Donnerstag, den 23. Oktober um 19 Uhr lesen die drei Autor:innen der Shortlist Debüt in der AK Bibliothek Wien. Weitere Informationen folgen bei der Verkündung der Shortlist am 9. Oktober.

Downloads & Links

Das Logo des Österreichischen Buchpreises sowie weitere Pressematerialien finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Österreichischen Buchpreis 2025 finden Sie unter oesterreichischer-buchpreis.at.