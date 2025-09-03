Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf findet am Mittwoch, dem 10. September 2025, um 16.00 Uhr im großen Saal der Volkshochschule 21., Angerer Straße 14, statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/floridsdorf/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 21. Bezirk, Tel. 01/4000-21110 bzw. E-Mail post@bv21.wien.gv.at .

