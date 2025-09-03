Nächste Sitzung des Petitionsausschusses am 5. September im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 5. September, tagt der Petitionsausschuss des Wiener Gemeinderates im Rathaus in einer öffentlichen Sitzung. Der Ausschuss setzt sich aus Mandatar*innen der im Gemeinderat vertretenen politischen Fraktionen zusammen. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen zwei Petitionen: „St. Marx gemeinsam gestalten“ und „Petition für einen autofreien Schulvorplatz in der Kolonitzgasse 15“.

Die Sitzung in der Volkshalle beginnt am Freitag um 14:00 Uhr. Die Petitionseinbringer*innen werden ihre Anliegen persönlich vor dem Ausschuss vortragen. Die Rathauskorrespondenz wird über die Sitzungen berichten.

Die öffentliche Sitzung kann ohne Anmeldung besucht werden. Angesichts des begrenzten Raumes werden für die interessierte Öffentlichkeit ab 8:00 Uhr Zählkarten beim Stadtservice (Eingang: Friedrich-Schmidt-Platz) gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ausgegeben.

Petitionen bieten Wiens Bürger*innen die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter http://petitionen.wien.gv.at einsehbar. Dort können auch online Petitionen (ID Austria nötig) unterstützt bzw. eingebracht werden. (Schluss) red