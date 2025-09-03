Regelmäßig Kopfschmerzen? ÖGGK Health Mobil bietet unkomplizierte Abklärung bei Verdacht auf Migräne

Wien (OTS) -

Rund eine Million Menschen leidet in Österreich an Migräne. Das entspricht etwa 13 Prozent der Bevölkerung. Doch viele der Betroffenen verfügen über keine eindeutige Diagnose und versuchen, die Symptome fälschlich nur mit Schmerzmitteln zu behandeln. Um eine möglichst unkomplizierte Möglichkeit für eine medizinische Abklärung zu bieten, organisiert die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) deshalb eine Tour des ÖGGK Health Mobils in fünf Bundesländern.

Jede:r Achte hat regelmäßig Migräne und ist mit schweren Symptomen wie pochenden Schmerzen, Lichtempfindlichkeit und Übelkeit konfrontiert. Trotzdem gehen viele den Krankheitsanzeichen nicht auf den Grund, versuchen mit Schmerzmedikamenten über die Runden zu kommen und behandeln deshalb Migräne nicht zielgerichtet.

„Migräne wird in Österreich immer noch viel zu oft als starker Kopfschmerz abgetan und nicht als Erkrankung erkannt“, weiß Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK). „Viele Patient:innen haben ihre Symptome nicht untersuchen lassen und nehmen die wiederkehrenden Ausfälle in Beruf sowie Sozialleben einfach hin. Dabei gibt es längst wirksame Therapien. Nur braucht es vorher eine eindeutige medizinische Diagnose.“

Tour des ÖGGK Health Mobil ab 11. September 2025

Um das vor allem jungen Menschen einfacher zu machen, startet die ÖGGK gemeinsam mit Aurasin akut von STADA eine Bewusstseinsbildungs-Kampagne. „Wir informieren über die verschiedensten Kanäle über die Ursachen, Anzeichen und Folgen von Migräne“, sagt Erika Sander. „Wir haben weiters einen Migräne-Check eingerichtet, mit dem Interessierte ohne Hemmschwelle eine erste Orientierungshilfe bekommen. Und wir haben nicht zuletzt eine Tour mit dem ÖGGK Health Mobil durch fünf österreichische Städte organisiert.“

Die Tour startet am 11. September 2025 am Campus der WU Wien und endet am 9. Oktober 2025 in Innsbruck. Alle Termine findet man unter https://www.oeggk.at/aktiv-gegen-migraene/#stationen

Migräne oder doch nur Kopfschmerzen? Ein Migränecheck hilft weiter

Der Migräne-Check sowie grundlegende Informationen über die Erkrankung sind unter https://www.oeggk.at/aktiv-gegen-migraene/ abrufbar. Interessierte können am Ende des Checks auch gleich einen Termin für eine Untersuchung im ÖGGK Health Mobil vereinbaren und sich dann kostenlos beraten lassen. „So wollen wir aufklären und direkt Abhilfe schaffen“, betont Erika Sander. „Denn die falsche Behandlung ist oft nicht nur wirkungslos, sondern kann sogar das Gegenteil bewirken.“

Symptome oft unterschätzt

Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die durch wiederkehrende, meist einseitige, pulsierende Kopfschmerzen gekennzeichnet ist. Zudem können weitere Symptome auftreten, zum Beispiel Übelkeit, Sehstörungen oder Missempfindungen wie Kribbeln auf der Haut. Unbehandelt halten die Beschwerden zwischen vier Stunden und drei Tagen an. Eine Migräne schränkt den Alltag meist erheblich ein. Manche Menschen haben nur gelegentlich einen Migräneanfall. Andere sind jeden Monat für mehrere Tage außer Gefecht gesetzt.

Die genauen Ursachen von Migräne sind nicht bekannt. Hormonelle Schwankungen, Stress oder Schlafmangel können ebenso Auslöser sein wie bestimmte Nahrungsmittel. Eine Theorie besagt, dass entzündliche Vorgänge an den Blutgefäßen im Gehirn eine Rolle spielen. Möglicherweise ist auch von Bedeutung, wie Schmerzsignale im Gehirn verarbeitet werden.

Frauen dreimal häufiger betroffen

Fakt ist jedenfalls, dass Frauen ab der Pubertät und insbesondere zwischen 30 und 50 Jahren hormonell bedingt (durch den Östrogenabfall) bis zu drei Mal so häufig betroffen sind wie Männer.

Als Behandlung stehen Medikamente wie Triptane und CGRP-Antikörper zur Verfügung, und auch nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Entspannungstechniken, regelmäßiger Schlaf und Bewegung können helfen. Ein Migräne-Tagebuch unterstützt zudem, individuelle Auslöser zu identifizieren und die Therapie zu optimieren.

Das ÖGGK Health Mobil – Gesundheitszentrum auf Rädern

Das ÖGGK Health Mobil ist eine Innovation, die Präventionsmedizin direkt zu den Menschen bringt. Auf einer kompakten, aber äußerst effizienten Fläche von 8 Quadratmetern bietet das ÖGGK Health Mobil eine Vielzahl von mobilen medizinischen Leistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und das individuelle Gesundheitsmanagement zu optimieren.

Mehr Informationen auch unter https://www.oeggk.at/health-mobil

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/GCq7VWC7xl-dt





Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine über 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

Über STADA / Aurasin akut

Die STADA Arzneimittel GmbH ist ein führender europäischer Hersteller hochwertiger Arzneimittel mit einer langjährigen Tradition, die im deutschen Apothekengewerbe verwurzelt ist.

Aurasin akut ist das erste rezeptfreie Migränemittel Österreichs mit dem Wirkstoff Zolmitriptan. Zolmitriptan zählt zur Wirkstoffgruppe der Triptane und reduziert zielgerichtet die Erweiterung der Blutgefäße im Kopf bei einem Migräneanfall

289_AUR_0825. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.