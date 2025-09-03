  • 03.09.2025, 10:22:03
Linz-AG kauft fünf Hektar großes Solmax-Areal

Wie der GEWINN berichtet, kaufte die Linz AG für 35 Millionen Euro das riesige Areal. Solmax gab 2024 die Schließung des Standorts bekannt.

Wien (OTS) - 

Solmax, ein Produzent von Geotextilien, verkündete Ende 2024, sein Linzer Werk innerhalb der nächsten zwei Jahre zu schließen. Nun zeichnet sich eine Nachnutzung des über 50.000 Quadratmeter großen Werksgeländes in der Schachermayerstraße nahe dem Chemiepark und dem Tankhafen ab. Die Linz AG, die auf Nachbargrundstücken bereits umfangreiche Anlagen betreibt, unter anderem zur Abfallbehandlung, kaufte das Areal für 35 Millionen Euro. Die Übergabe der geräumten Werkshallen und Lagerflächen muss bis spätestens Ende 2027 erfolgen. Zu den Plänen mit der Liegenschaft will sich das Unternehmen im Eigentum der Stadt Linz laut GEWINN aber erst nach der Aufsichtsratssitzung Ende September äußern.

