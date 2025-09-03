- 03.09.2025, 10:22:02
US Open Finali, ELF Championship Game und European Qualifiers: Mitreißender Spitzensport live auf JOYN
Live auf JOYN, PULS 4 & PULS 24: US Open, ELF Championship Game mit den Vienna Vikings & Fußball-WM-Qualifikation. JOYN erweitert vielfältiges Sport-Programm um zwei Channels.
JOYN & PULS 4 liefern den Tennis-Fans kostenlos die spannende Entscheidung beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die Bildschirme. Wer holt sich bei den Damen und Herren den prestigeträchtigen Major-Titel? Je ein Halbfinale der Damen und Herren sind am Donnerstag und Freitag live auf JOYN & PULS 4 zu sehen. Das Damen-Finale, am Samstag ab 22 Uhr live auf JOYN & PULS 4, werden PULS 24 News-Moderatorin Bianca Ambros und Ex-ÖTV-Ass Barbara Haas kommentieren. Das Herren-Finale am Sonntag ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4 kommentieren PULS 4-Kommentator Mario Hochgerner und der ehemalige österreichische Weltklasse-Spieler Stefan Koubek.
Die Vienna Vikings greifen am Sonntag ab 14:30 Uhr live auf PULS 24 & JOYN nach der ELF-Trophäe. Zum zweiten Mal nach 2022 wollen sich die Wikinger die Krone des europäischen Football aufsetzen. Finalgegner in der Stuttgarter MHP-Arena ist Stuttgart Surge. Die Wiener laufen als Heim-Team auf und sind heiß darauf die letztjährige Finalniederlage vergessen zu machen.
Internationalen Spitzenfußball im Doppelpack bieten JOYN & PULS 4 am Donnerstag und am kommenden Montag mit den European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Wer fährt zur WM-Endrunde in die USA, Kanada und Mexiko? Am Donnerstag ist die DFB-Elf zum Auftakt in der WM-Quali in der Slowakei zu Gast. Am Montag trifft Israel in Debrecen auf Italien.
JOYN erweitert vielfältiges Sport-Programm um den „Tennis-Channel“ und „DYN Sport Mix“
Der „Tennis-Channel“ überträgt unter anderem die ATP Challenger Tour live sowie Highlights von vergangenen Grand Slam Turnieren (Classics). Der ATP-125-Challenger in Bad Waltersdorf steigt heuer von 14. bis 21. September 2025 live auf JOYN. Auf „Dyn Sport Mix“ gibt es rund um die Uhr Live-Sport. Dazu gehören Live-Turniere und Re-Live-Spiele in Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Feldhockey aus Deutschland sowie Magazine und Highlight-Formate für die Extraportion Sportberichterstattung.
Die JOYN-Sporthighlights in der Übersicht:
US Open live auf JOYN & PULS 4
Halbfinale der Damen: 05. September 2025 live um 00:50 Uhr
Kommentatorin: Bianca Ambros, Expertin: Barbara Haas
Halbfinale der Herren: 05. September 2025 live um 20:40 Uhr
Kommentator: Mario Hochgerner, Experte: Jürgen Melzer
Finale der Damen: 06. September 2025 live um 22:00 Uhr
Kommentatorin: Bianca Ambros, Expertin: Barbara Haas
Finale der Herren: 07. September 2025 live um 19:25 Uhr
Kommentator: Mario Hochgerner, Experte: Stefan Koubek
European League of Football live auf JOYN & PULS 24
Championship Game am 07. September 2025 live aus der MHP Arena in Stuttgart um 14:30 Uhr
Kommentatoren: Pasha Asiladab & Max Sommer, Field Reporter: Lukas Pesendorfer, Experte: Daniel Fettner
European Qualifiers für die Fußball-WM 2026 live auf JOYN & PULS 4
04. September 2025: Slowakei vs. Deutschland um 20:15 Uhr (Spieltag 5)
Moderator: Mario Hochgerner, Experte Johnny Ertl, Kommentator: Florian Knöchl, Field-Reporter: Lukas Kapun
08. September 2025: Israel vs. Italien um 20:15 Uhr (Spieltag 6)
Moderator: Phillip Hajszan, Experte: Johnny Ertl, Kommentator/Field-Reporter: Florian Knöchl
