  • 03.09.2025, 10:22:02
  • /
  • OTS0067

US Open Finali, ELF Championship Game und European Qualifiers: Mitreißender Spitzensport live auf JOYN

Live auf JOYN, PULS 4 & PULS 24: US Open, ELF Championship Game mit den Vienna Vikings & Fußball-WM-Qualifikation. JOYN erweitert vielfältiges Sport-Programm um zwei Channels.

Wien (OTS) - 

JOYN & PULS 4 liefern den Tennis-Fans kostenlos die spannende Entscheidung beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die Bildschirme. Wer holt sich bei den Damen und Herren den prestigeträchtigen Major-Titel? Je ein Halbfinale der Damen und Herren sind am Donnerstag und Freitag live auf JOYN & PULS 4 zu sehen. Das Damen-Finale, am Samstag ab 22 Uhr live auf JOYN & PULS 4, werden PULS 24 News-Moderatorin Bianca Ambros und Ex-ÖTV-Ass Barbara Haas kommentieren. Das Herren-Finale am Sonntag ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4 kommentieren PULS 4-Kommentator Mario Hochgerner und der ehemalige österreichische Weltklasse-Spieler Stefan Koubek.

Die Vienna Vikings greifen am Sonntag ab 14:30 Uhr live auf PULS 24 & JOYN nach der ELF-Trophäe. Zum zweiten Mal nach 2022 wollen sich die Wikinger die Krone des europäischen Football aufsetzen. Finalgegner in der Stuttgarter MHP-Arena ist Stuttgart Surge. Die Wiener laufen als Heim-Team auf und sind heiß darauf die letztjährige Finalniederlage vergessen zu machen.

Internationalen Spitzenfußball im Doppelpack bieten JOYN & PULS 4 am Donnerstag und am kommenden Montag mit den European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Wer fährt zur WM-Endrunde in die USA, Kanada und Mexiko? Am Donnerstag ist die DFB-Elf zum Auftakt in der WM-Quali in der Slowakei zu Gast. Am Montag trifft Israel in Debrecen auf Italien.

JOYN erweitert vielfältiges Sport-Programm um den „Tennis-Channel“ und „DYN Sport Mix

Der „Tennis-Channel“ überträgt unter anderem die ATP Challenger Tour live sowie Highlights von vergangenen Grand Slam Turnieren (Classics). Der ATP-125-Challenger in Bad Waltersdorf steigt heuer von 14. bis 21. September 2025 live auf JOYN. Auf „Dyn Sport Mix“ gibt es rund um die Uhr Live-Sport. Dazu gehören Live-Turniere und Re-Live-Spiele in Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Feldhockey aus Deutschland sowie Magazine und Highlight-Formate für die Extraportion Sportberichterstattung.

Die JOYN-Sporthighlights in der Übersicht:

US Open live auf JOYN & PULS 4

  • Halbfinale der Damen: 05. September 2025 live um 00:50 Uhr

Kommentatorin: Bianca Ambros, Expertin: Barbara Haas

  • Halbfinale der Herren: 05. September 2025 live um 20:40 Uhr

Kommentator: Mario Hochgerner, Experte: Jürgen Melzer

  • Finale der Damen: 06. September 2025 live um 22:00 Uhr

Kommentatorin: Bianca Ambros, Expertin: Barbara Haas

  • Finale der Herren: 07. September 2025 live um 19:25 Uhr

Kommentator: Mario Hochgerner, Experte: Stefan Koubek


European League of Football live auf JOYN & PULS 24

  • Championship Game am 07. September 2025 live aus der MHP Arena in Stuttgart um 14:30 Uhr

Kommentatoren: Pasha Asiladab & Max Sommer, Field Reporter: Lukas Pesendorfer, Experte: Daniel Fettner


European Qualifiers für die Fußball-WM 2026 live auf JOYN & PULS 4

  • 04. September 2025: Slowakei vs. Deutschland um 20:15 Uhr (Spieltag 5)

Moderator: Mario Hochgerner, Experte Johnny Ertl, Kommentator: Florian Knöchl, Field-Reporter: Lukas Kapun

  • 08. September 2025: Israel vs. Italien um 20:15 Uhr (Spieltag 6)

Moderator: Phillip Hajszan, Experte: Johnny Ertl, Kommentator/Field-Reporter: Florian Knöchl

Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: lukas.strecker@prosiebensat1puls4.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright