- 03.09.2025, 10:18:32
- /
- OTS0065
Reminder | AVISO: Erste Bilanz der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien
Pressekonferenz mit Regierungsmitgliedern Sporrer, Holzleitner, Schumann, Königsberger-Ludwig sowie MedUni-Wien-Rektor Müller und der Leiterin der Untersuchungsstelle Stolz
Seit Jahresbeginn bietet die Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene an der MedUni Wien spezialisierte Unterstützung für Opfer von Gewalt. Das durch Bundesmittel geförderte Pilotprojekt des Zentrums für Gerichtsmedizin dokumentiert Verletzungen, sichert Spuren und bietet Beratung im Zusammenhang mit häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie Misshandlungen. Gearbeitet wird dabei nach gerichtsmedizinischen Standards. Am Freitag, 5. September 2025, wird in Anwesenheit mehrerer Regierungsmitglieder eine erste Bilanz präsentiert.
Pressekonferenz am Freitag, 5. September 2025, um 10:00 Uhr.
Ort: Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene, Zimmermannplatz 1, 1090 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen sind:
Anna Sporrer
Bundesministerin für Justiz
Eva-Maria Holzleitner
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Korinna Schumann
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Ulrike Königsberger-Ludwig
Staatssekretärin für Gesundheit im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Markus Müller
Rektor der MedUni Wien
Katharina Stolz
Leiterin der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien
Um Anmeldung unter presse@meduniwien.ac.at wird ersucht.
Rückfragen & Kontakt
Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 40160-11501
E-Mail: presse@meduniwien.ac.at
Website: https://www.meduniwien.ac.at
