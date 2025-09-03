Reminder: AVISO: Erste Bilanz der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien

Wien (OTS) -

Seit Jahresbeginn bietet die Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene an der MedUni Wien spezialisierte Unterstützung für Opfer von Gewalt. Das durch Bundesmittel geförderte Pilotprojekt des Zentrums für Gerichtsmedizin dokumentiert Verletzungen, sichert Spuren und bietet Beratung im Zusammenhang mit häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie Misshandlungen. Gearbeitet wird dabei nach gerichtsmedizinischen Standards. Am Freitag, 5. September 2025, wird in Anwesenheit mehrerer Regierungsmitglieder eine erste Bilanz präsentiert.

Pressekonferenz am Freitag, 5. September 2025, um 10:00 Uhr.

Ort: Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene, Zimmermannplatz 1, 1090 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen sind:



Anna Sporrer

Bundesministerin für Justiz

Eva-Maria Holzleitner

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Korinna Schumann

Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Ulrike Königsberger-Ludwig

Staatssekretärin für Gesundheit im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Markus Müller

Rektor der MedUni Wien

Katharina Stolz

Leiterin der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien

