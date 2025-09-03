Neuerscheinung „Swing, Baby“ – Tabubruch über Swinger, BDSM und Sex-Positiv-Szene

Wien (OTS) -

Der Welttag der sexuellen Gesundheit am 4. September stellt Offenheit, Aufklärung und Selbstbestimmung ins Zentrum. Die Neuerscheinung „Swing, Baby – My kinky little secret“ knüpft daran an und gewährt intime Einblicke in die Realität von Swingerclubs, BDSM-Partys und Sex-Positiv-Festivals – ehrlich, direkt und aus zwei Blickwinkeln erzählt.

Stimmen aus der Szene

Düstere Ecken, alte Männer in Bademänteln, Spermaflecken – so stellen sich viele Menschen Swingerclubs vor. Doch die Realität ist facettenreicher. Mit „Swing, Baby – My kinky little secret“ geben Leona und Alex einen ungeschönten Einblick in eine Szene voller Lust, Liebe und Freiheit. Zwei Bücher, zwei Perspektiven – ihre und seine – machen die beiden Bücher einzigartig.

Leona berichtet von ersten Erfahrungen als Frau allein in Swingerclubs, von BDSM-Partys und Sex-Positiv-Festivals. Mal solo, mal als Paar mit Alex – immer echt, unmittelbar und mitten im Geschehen. Alex erzählt aus der Sicht des Riggers und Swingers: selbstironisch, authentisch und überraschend ehrlich. Mal alleine, mal mit Leona – und mitten in diesem wilden Szenario verliebt er sich.

Warum „Swing, Baby“ anders ist

Die beiden Bücher „Swing, Baby – My kinky little secret“ unterscheiden sich, weil es zwei Perspektiven vereint – erzählt aus seiner und ihrer Sicht. Es bleibt direkt, ohne geschönte Geschichten, sondern mit echten Erfahrungen. Zudem ist es ein Tabubruch mit Herz, denn zwischen Freiheit, Lust und Eifersucht kommt auch die Liebe nicht zu kurz. Leona und Alex betonen: „Unsere Bücher sind nichts für Zartbesaitete – aber genau das macht sie spannend. Wir sprechen offen über Swingerclubs, BDSM-Partys und Sex-Positive-Festivals – mit allen Höhen und Tiefen.“ Gerade am Welttag der sexuellen Gesundheit am 4. September rücken Themen wie Aufklärung, Respekt und Konsens in den Mittelpunkt. Genau hier setzt „Swing, Baby“ an: Die beiden Bücher machen deutlich, dass sexuelle Gesundheit weit mehr ist als körperliches Wohlbefinden – sie umfasst psychische Balance, Selbstbestimmung und Vielfalt. Mit ihren authentischen Schilderungen tragen Leona und Alex dazu bei, Vorurteile abzubauen und neue Perspektiven zu eröffnen. „Wir wollen zeigen, dass sexuelle Gesundheit immer auch Respekt, Konsens und das Bewusstsein für Grenzen bedeutet. Deshalb verstehen wir unser Doppelbuch als Plädoyer für Offenheit und Vielfalt“, so Leona und Alex.

Über die Autor:innen

Leona und Alex sind ein Paar, das die Sex-Positiv-Szene aus erster Hand erlebt und dokumentiert. Um ihre Privatsphäre zu schützen, bleiben sie anonym. Mit „Swing, Baby“ teilen sie dennoch mutig ihre Erfahrungen, geben Einblicke in eine oft missverstandene Szene und leisten einen Beitrag zu einem respektvollen Umgang mit Sexualität.

Verfügbarkeit

„Swing, Baby – My kinky little secret" ist ab sofort im Amazon-Bookstore sowie unter www.swing-baby.com erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 27,39 Euro. Exklusive Erstausgaben „Swing, Baby – Leona“ und „Swing, Baby – Alex“ sind auf je 200 signierte sowie nummerierte Exemplare limitiert und kosten 49,90 Euro.