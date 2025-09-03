Einladung zur Pressekonferenz - Drei Jahre Ausbildungsevaluierung: Ärztliche Ausbildung wird immer besser

Wien (OTS) -

Zwischen März und Mai 2025 hat die Bundeskurie der angestellten Ärzte (BKAÄ) der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zum dritten Mal gemeinsam mit der ETH Zürich eine große Ärzteausbildungsevaluierung durchgeführt, um bei allen Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung erneut die Zufriedenheit mit der ärztlichen Ausbildung sowie etwaige Veränderungen zu den Ergebnissen vom Vorjahr abzufragen und aufzuzeigen. Das erfreuliche Ergebnis mit einigen Rekordwerten wird am Mittwoch, 10. September 2025, im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert – zugleich zeigt die BKAÄ aber auch auf, wo es nach wie vor große Herausforderungen bei der ärztlichen Ausbildung gibt.

Zur Präsentation der konkreten Zahlen laden wir die Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zur Pressekonferenz am 10.9. 2025 (10:00 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien) ein. Um Anmeldung wird gebeten: pressestelle@aerztekammer.at

PK: Drei Jahre Ausbildungsevaluierung: Ärztliche Ausbildung wird immer besser

Ihre Gesprächspartner sind:

- Dr. Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann Bundeskurie der angestellten Ärzte

- Kim Haas, dr.med., Obmann-Stellvertreterin der Bundeskurie der angestellten Ärzte, Turnusärztevertreterin

- Dr. Daniel von Langen, Vorsitzender des ÖÄK-Bildungsausschusses

- Prof. Michael Siegrist, Professor für Consumer Behavior an der ETH Zürich

Datum: Mittwoch, 10. September 2025, 10:00-11:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien