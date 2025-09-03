- 03.09.2025, 10:00:39
- /
- OTS0053
Reminder: 5.9. - Mediengespräch zur Eröffnung der Sport Arena Wien
Anlässlich der Eröffnung der Sport Arena Wien laden wir Sie herzlich zu einem Mediengespräch am Freitag, den 5. September mit Finanzstadträtin Barbara Novak, Sportstadtrat Peter Hacker und NEOS-Klubobfrau Selma Arapović ein. Am darauffolgenden Samstag, den 6. September steigtin der neuen multifunktionalen und energieneutralen Sportstätte im zweiten Bezirk das große Eröffnungsfest für die ganze Familie.
Bitte merken Sie sich vor:
Datum: Freitag, 5. September 2025
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Sport Arena Wien, Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien
Die neue Sportstätte am Handelskai ist ein zentraler Meilenstein für den Wiener Sport und setzt zudem Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Mit drei Hallen, flexiblen Tribünen und einem breiten Sportangebot bietet sie eine hochmoderne Infrastruktur für Breiten- und Spitzensport. Schon in den ersten Wochen des Probebetriebs absolvierten zahlreiche Sportler*innen ihre ersten Trainingseinheiten. Im Trainingsbetrieb zeigte sich ganz besonders auch die Vielfalt der neuen Anlage.
Im Rahmen des Mediengesprächs werden Finanzstadträtin Novak, Sportstadtrat Hacker und NEOS-Klubobfrau Arapović gemeinsam mit Sonja Zahradnik-Leonhartsberger und Christoph Joklik von der betriebsführenden Wien Holding Sport GmbH sowie den Sportlerinnen Victoria Hudson (Sportlerin des Jahres, Europameisterin Speerwurf), Aida Mehic (Volleyball, gelungene EM-Qualifikation) und Sigrid Koizar (Basketball, Spielerin im österreichischen Nationalteam) die neue Arena präsentieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis spätestens 3. September 2025 unter oeffentlichkeitsarbeit@ma51.wien.gv.at.
Rückfragen & Kontakt
Öffentlichkeitsarbeit Sport Wien (MA 51)
Florian Rußmann, Bakk.phil.
Telefon: +43 1 4000 51131
E-Mail: florian.russmann@wien.gv.at
Reinhard Krennhuber
Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Telefon: +43 1 4000 81248
E-Mail: reinhard.krennhuber@wien.gv.at
Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding – Konzernsprecher
Telefon: +43 1 408 25 69 21
Mobil: +43 664 82 68 216
E-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at
