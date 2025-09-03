Stellar Tech erwirbt Join und schafft damit den führenden Marktplatz für Creator in den Benelux-Ländern

Brüssel (OTS) -

Stellar Tech, der europäische Marktführer für Influencer-Marketing-Technologie, hat Join, die führende niederländische Creator-Plattform, übernommen. Join wird mit Creatorz, dem Marktplatz des Unternehmens, fusionieren und so die leistungsstärkste Plattform in den Benelux-Ländern schaffen, die Marken mit Content Creator verbindet.

Diese dritte Übernahme nach Influo (Juli 2024) und IROIN® (März 2025) unterstreicht das Ziel von Stellar Tech, den europäischen Markt durch die Kombination von lokalem Know-how und innovativer Technologie zu konsolidieren.

Warum Join, Warum jetzt?

Join bringt Skalierung und Innovation mit KI-gestützter Technologie, die für ihre Qualität anerkannt ist, durch erfahrene Gründer mit starkem Ruf und Netzwerk sowie durch Tausende Top-Marken und geprüften Creatorn in den Niederlanden.

In Kombination mit der Stärke von Creatorz in Belgien wird die neue Plattform zehntausende Creator in den Benelux-Ländern vereinen. Für Marken bedeutet dies den Zugang zu einem einzigen, leistungsfähigeren Marktplatz mit erstklassiger Technologie sowie einer größeren Creator-Basis, die der wachsenden Nachfrage der Creator Economy nach direkter und flexibler Zusammenarbeit nachkommen.

1 Vision 2 Säulen

Stellar Tech hat 2 Säulen:

Analytics : Stellar & IROIN®, die beide zu einer einheitlichen Analyselösung verschmelzen, für Erkennung, Management und Messung.

: für Erkennung, Management und Messung. Marktplatz: Creatorz, jetzt verstärkt durch Join, für sofortige Kollaborationen zwischen micro & UGC Creators.

Cathy Pill, Geschäftsführer und Mitbegründerin, Stellar Tech: „Die Creator Economy entwickelt sich rasant weiter. Mit Join und Creatorz gemeinsam sowie Paolo und Edwin an der Spitze dieses Kapitels, schaffen wir den Benchmark-Marktplatz für Mikro- und UGC-Creator in den Benelux-Ländern. Bei diesem Schritt geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch darum, die Zukunft des Einflusses zu gestalten, indem die Zusammenarbeit vielfältiger und zugänglicher wird. Die Gründer von Join bringen fundierte Marktkenntnisse, eine bewährte Produktvision sowie einen starken Gemeinschaftsgeist mit. Ihre Führungsposition stärkt unsere Technologie sowie unser gemeinsames Ziel, der europäische Marktführer für Analyse- und Marktplatzplattformen zu werden.

Neue Führungsposition

Die Gründer von Join werden wichtige Führungspositionen innerhalb von Creatorz übernehmen.

Paolo Martorino , ehemaliger Geschäftsführer und Mitbegründer von Join, wird Creatorz Managing Director

, ehemaliger Geschäftsführer und Mitbegründer von Join, wird Edwin Knip, ehemaliger Technischer Leiter und Mitbegründer von Join, wird Creatorz Tech & Product Lead

Paolo Martorino, Managing Director, Creatorz: „Wir haben Join gegründet, um die Zusammenarbeit zwischen Marken und Creatorn einfach und lohnend zu machen. Indem wir uns mit Creatorz zusammenschließen, können wir dieses Versprechen auf eine größere Gemeinschaft ausweiten. Gemeinsam werden wir die Definition der Creator Economy erweitern – von Influencern bis zu UGC-Spezialisten, von bezahlten Aufträgen bis zu Geschenken – und gleichzeitig Marken einen zuverlässigen Partner für Schnelligkeit und Authentizität bieten.

