AVISO: Tag der Bundespolizei auf der Friedensburg Schlaining

Das Bundesministerium für Inneres lädt im Rahmen des „Tages der Bundespolizei“ zur feierlichen Ausmusterung von Polizeischülerinnen und -schülern der Landespolizeidirektion Burgenland mit Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektor Martin Huber und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf auf die Friedensburg Schlaining.

Wann: 5. September 2025, 10:30 Uhr

Wo: Friedensburg Schlaining, Rochusplatz 1, 7461 Stadtschlaining

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

