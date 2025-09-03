- 03.09.2025, 09:30:03
- /
- OTS0042
AVISO: Tag der Bundespolizei auf der Friedensburg Schlaining
Feierliche Ausmusterung der LPD Burgenland im Rahmen des „Tages der Bundespolizei“ mit Innenminister Karner, LPD Huber und LT-Präsidentin Eisenkopf – 5. September, 10:30 Uhr
Das Bundesministerium für Inneres lädt im Rahmen des „Tages der Bundespolizei“ zur feierlichen Ausmusterung von Polizeischülerinnen und -schülern der Landespolizeidirektion Burgenland mit Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektor Martin Huber und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf auf die Friedensburg Schlaining.
Wann: 5. September 2025, 10:30 Uhr
Wo: Friedensburg Schlaining, Rochusplatz 1, 7461 Stadtschlaining
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: harald.soeroes@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at
