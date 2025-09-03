  • 03.09.2025, 09:27:32
AVISO: Greenpeace präsentiert finale Gewinner von “Österreichs 9 Betonschätzen”

Über 22.400 Stimmen bei öffentlichem Voting – Pressekonferenz eröffnet zweitägige Ausstellung “Bodenlos” zum Thema Bodenverbrauch und Bodenversiegelung

Wien (OTS) - 

Endlich stehen die finalen Gewinner der Greenpeace-Initiative “Österreichs 9 Betonschätze” fest. Aus je drei ausgewählten Plätzen pro Bundesland wurden mittels öffentlicher Abstimmung und der Bewertung einer Fachjury die grauesten Betonwüsten des Landes bestimmt. Am 9. September werden die “Betonschätze” bei einer Pressekonferenz enthüllt. Die Pressekonferenz eröffnet zugleich die zweitägige Ausstellung “Bodenlos” - eine Ausstellung über Bodenverbrauch und Bodenversiegelung in Österreich.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz und Ausstellungseröffnung ein:

Datum: Dienstag, 09. September 2025
Zeit: 09:00 Uhr
Veranstaltungsort: kex (Kunsthalle Exnergasse) im WUK
Währinger Straße 56, 1090 Wien

Mitglieder der Fachjury:

  • Melanie Ebner, Bodenschutzexpertin bei Greenpeace
  • Angelika Psenner, Professorin für Stadtstrukturforschung an der Technischen Universität Wien
  • Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen
  • Franz Essl, Professor am Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien

Alle Expert:innen stehen vor Ort gerne für Interviews zur Verfügung.

Um eine kurze Anmeldung per Mail an annette.stolz@greenpeace.org wird gebeten.

Hintergrundinformation:
In Österreich werden pro Tag rund 11.2 Hektar Boden verbraucht. Mit der Initiative „Österreichs 9 Betonschätze – Raus aus Grau!” möchte Greenpeace auf die massive Bodenzerstörung und den verschwenderischen Umgang mit Boden hinweisen sowie Möglichkeiten für Entsiegelung und Begrünung aufzeigen.
Die zahlreichen Einsendungen, das große Interesse und die rege Teilnahme am öffentlichen Voting (22.400 Stimmen) zeigen deutlich: Die Menschen in Österreich haben genug von Grau.

Rückfragen & Kontakt

Annette Stolz
Pressesprecherin
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 61 26 725
E-Mail: annette.stolz@greenpeace.org

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
