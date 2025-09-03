WK Wien Ruck: Kein Grund für eine Erhöhung der Ortstaxe

Wien (OTS) -

„Für die Erhöhung der Ortstaxe sehe ich keinen Grund“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Die Ortstaxe ist über das Wiener Tourismusförderungsgesetz geregelt und dient zur Finanzierung des Wiener Tourismusverbandes, kurz „Wien Tourismus“. Ruck: „Wien Tourismus verfügt für 2025 über ein Budget von 33,4 Millionen Euro. Die Einnahmen der Stadt Wien aus der Ortstaxe lagen letztes Jahr bei 42 Millionen Euro. Für den Tourismus werden die geplanten Mehreinnahmen also offenbar nicht verwendet.“

Anders als in anderen Metropolen und auch in Tourismusgemeinden Österreichs, wird die Ortstaxe in Wien nicht in absoluten Werten, sondern in Prozent der Übernachtungskosten berechnet. Aktuell beträgt sie 3,2 Prozent und soll per 1. Dezember auf 8,5 Prozent steigen. „Durch die prozentuelle Berechnung der Ortstaxe wird die Inflationsentwicklung eingepreist. Steigen die Zimmerpreise, steigen auch die Einnahmen aus der Ortstaxe. Die Inflationsanpassung erfolgt also automatisch und permanent und ist nicht extra notwendig“, sagt Ruck.

Ruck abschließend: „Die Funktion einer Gebühr ist es, die anfallenden Kosten zu decken, und nicht die Budgetlücken.“