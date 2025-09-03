- 03.09.2025, 09:21:32
KORREKTUR zu OTS0024 vom 03.09.2025: REMINDER: Einladung zur PK der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft, am 4.9.2025, 10:00 Uhr
„Verbesserungen und Dauerbaustellen im Wiener Gesundheitssystem“
KORREKTUR-HINWEIS
In der ursprünglichen Aussendung war ein falscher Rückfragehinweis angegeben.
Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, präsentiert den Tätigkeitsbericht der WPPA und liefert einen Überblick zu aktuellen Verbesserungen und Dauerbaustellen im Wiener Gesundheitssystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.
Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: dominique.stiefsohn@wien.gv.at
Ihr Gesprächspartner ist:
- Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt
Datum: Donnerstag, 4. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Dominique Stiefsohn, MA
Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft
Telefon: 01 5871204-82520
E-Mail: dominique.stiefsohn@wien.gv.at
www.patientenanwaltschaft.wien.at
