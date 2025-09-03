Körber erzielt Gold bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2025

Hamburg (OTS) -

Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2025 erneut mit der Gold-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den besten fünf Prozent aller weltweit bewerteten Organisationen.

EcoVadis ist eine der führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings und bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung sowie Ethik. Körber unterzog sich bereits zum dritten Mal dieser umfassenden Prüfung und bestätigt mit dem Gold-Status seine Position als verantwortungsbewusst agierender Konzern mit hohen Standards in allen ESG-Dimensionen (Environmental, Social und Governance).

"Drei Jahre in Folge auf Top-Niveau bei EcoVadis - ein starkes Zeichen für Körbers nachhaltige Unternehmensführung. Dieses Ergebnis bestätigt eindrucksvoll, wie entschlossen wir unser Nachhaltigkeitsversprechen in die Tat umsetzen: Mit unseren Aktivitäten ermöglichen wir ein besseres Leben für heutige und zukünftige Generationen. Es ist das tägliche Engagement unserer weltweiten Teams und Geschäftspartner, das unsere Ambitionen Wirklichkeit werden lässt." - Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber

Als internationaler Technologiekonzern verfolgt Körber ambitionierte Nachhaltigkeitsziele und legt dabei den Schwerpunkt auf drei Fokusfelder: Wir reduzieren unsere Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch, wir sind ein fairer und attraktiver Arbeitgeber und wir gestalten verantwortungsvolle Lieferketten. Die durch das EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte sind auch im Körber-Nachhaltigkeitsbericht 2024 nachzulesen:

Umwelt: Körber hat 2024 seine Treibhausgasemissionen um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert und verfolgt weiterhin das Ziel "Net Zero bis 2040". Die Einführung einer ESG-Management-Software ermöglicht eine präzisere Steuerung des CO2-Inventars. Zudem wurden konzernweit Ecodesign-Prinzipien etabliert, einschließlich einer Richtlinie für Life Cycle Assessments (LCA). In jedem Geschäftsfeld wurde mindestens ein LCA-Projekt erfolgreich umgesetzt. Soziales: Im Rahmen des globalen Kulturprojekts wurden 19 Mitarbeitende zu "Culture Coaches" ausgebildet. Kulturworkshops in Porto und Kuala Lumpur stärkten 2024 die vertrauensbasierte Unternehmenskultur und förderten den internationalen Austausch. Governance: 91 Prozent des relevanten Einkaufsvolumens sind durch ESG-Selbstbewertungen auf der Plattform IntegrityNext abgedeckt. Zusätzlich wurden über 250 Entwicklungspläne mit Lieferanten initiiert. In Scope 3.1 (Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen) konnten sowohl die Qualität der Primärdaten (direkt erhobene, unternehmensspezifische Verbrauchs- und Emissionsdaten) deutlich verbessert als auch die CO2e-Emissionen um mehr als 20 Prozent gesenkt werden.

Über Körber

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die inspirieren und Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

Weitere Informationen unter www.koerber.com und https://www.koerber.com/nachhaltigkeit-2024