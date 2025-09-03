  • 03.09.2025, 09:00:41
Maly ad Anrainerparkplätzen in Margareten: Bezirksvorsteher missachtet demokratische Beschlüsse

Wien (OTS) - 

Die Parkplatznot in Margareten ist erdrückend – und das nicht nur baustellenbedingt. Margareten ist zudem der einzige Innengürtelbezirk Wiens ohne Anrainerparkplätze. Bereits im März und Juni 2025 sprach sich die Bezirksvertretung auf Initiative der ÖVP und SPÖ mit großer Mehrheit für die Schaffung von Anrainerparkplätzen aus. Alle Fraktionen außer den Grünen stimmten dafür.

Bezirksvorsteher Luxenberger weigert sich jedoch, die zuständige Stadträtin auf die Umsetzung dieser demokratischen Beschlüsse hinzuweisen. Stattdessen plant er, Stellplätze in privaten Garagen zu vermitteln – ein Vorgehen, das für Anrainer nicht nur teuer, sondern schlicht nicht realisierbar ist. Besonders ältere Menschen oder Familien mit Kindern sind auf nahegelegene Parkmöglichkeiten angewiesen und können sich kostspielige Garagenplätze schlicht nicht leisten. Anstatt die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst zu nehmen, setzt Luxenberger damit auf eine Lösung, die in der Praxis ins Leere läuft.

Alexander Maly, Klubobmann der Wiener Volkspartei Margareten, dazu: „Ich hoffe, dass sich der ‚Vorzeigedemokrat‘ Luxenberger an die Beschlüsse der Margartener Bezirksvertretung hält, anstatt aus ideologischen Gründen die berechtigten Anliegen der Anrainer zu blockieren!“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.