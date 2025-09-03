REMINDER: Einladung zur Pressekonferenz der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft (WPPA), am 4.9.2025, 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, präsentiert den Tätigkeitsbericht der WPPA und liefert einen Überblick zu aktuellen Verbesserungen und Dauerbaustellen im Wiener Gesundheitssystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.

Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: dominique.stiefsohn@wien.gv.at

Ihr Gesprächspartner ist:

- Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt



Datum: Donnerstag, 4. September 2025, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien (Schluss)