- 03.09.2025, 09:00:34
- /
- OTS0024
REMINDER: Einladung zur Pressekonferenz der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft (WPPA), am 4.9.2025, 10:00 Uhr
„Verbesserungen und Dauerbaustellen im Wiener Gesundheitssystem“
Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, präsentiert den Tätigkeitsbericht der WPPA und liefert einen Überblick zu aktuellen Verbesserungen und Dauerbaustellen im Wiener Gesundheitssystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.
Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: dominique.stiefsohn@wien.gv.at
Ihr Gesprächspartner ist:
- Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt
Datum: Donnerstag, 4. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in,
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK