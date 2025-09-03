Junkfood für die Jausenbox: foodwatch entlarvt ungesunde Schulstart-Werbung der Supermärkte

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Schulstart locken Österreichs Supermärkte mit bunten Flugblättern und Sonderaktionen für die Jausenbox. Doch was als perfekte Jause für die Pause beworben wird, entpuppt sich im foodwatch-Check als Junkfood-Offensive: Von 116 untersuchten Produkten sind lediglich 14 laut den Empfehlungen der nationalen Ernährungskommission für die Bewerbung an Kinder geeignet. 102 Produkte – also fast 90 Prozent – fallen durch: zu süß, zu fettig, zu salzig.

„Die großen Supermarktketten betreiben rücksichtsloses Kindermarketing – und das auf Kosten der Gesundheit unserer Kinder. Während schon heute jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen in Österreich übergewichtig ist, machen Hofer, Billa, Lidl und Penny die Jausenbox zur Zucker-, Fett- und Salzfalle“, kritisiert Miriam Maurer, Campaignerin bei foodwatch Österreich, scharf.

Flugblatt-Bilanz der großen Ketten

Hofer: 25 von 25 beworbenen Jausen-Produkten ungesund – kein einziges für Kinder geeignet.

Lidl: Nur 4 von 38 Produkten bestehen den Check, 34 sind Junkfood.

Billa und Billa Plus: 7 von 38 Produkte akzeptabel, über 80 Prozent fallen durch.

Penny: Nur jedes fünfte Produkt vertretbar, der Rest gehört in die Junkfood-Kategorie.

Empfehlungen der Ernährungskommission werden einfach ignoriert

Seit 2021 gibt es klare Empfehlungen der nationalen Ernährungskommission, welche Produkte an Kinder beworben werden dürfen. Doch weil diese Vorgaben freiwillig sind, bleiben sie wirkungslos. Die Supermärkte setzen stattdessen auf Schokoriegel, süße Limonaden und fettige Wurstsnacks – statt Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.

foodwatch fordert per Petition vom Lebensmitteleinzelhandel: Schluss mit Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel! Und zwar nicht nur im Flugblatt, sondern auch auf Produktverpackungen und im Supermarkt.

Über foodwatch Österreich:

foodwatch Österreich setzt sich mit kraftvollen Kampagnen für die Rechte der Konsument:innen im Lebensmittelbereich ein. Wir kämpfen für transparente Informationen, den umfassenden Schutz der Konsument:innen vor den Interessen der Lebensmittelindustrie sowie sichere und gesunde Nahrungsmittel für alle. Unabhängig von Staat und Wirtschaft finanziert sich foodwatch ausschließlich durch Spenden und verzichtet auf Kooperationen mit Unternehmen oder politischen Institutionen. So bleibt die Organisation frei und glaubwürdig in ihrer Arbeit. foodwatch engagiert sich auf nationaler und EU-Ebene für nachhaltige Veränderungen und ist derzeit in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Österreich aktiv.