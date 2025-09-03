  • 03.09.2025, 08:29:32
20. Bezirk: Steinitzsteg über die A22

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 2. September 2025 um 22:00 Uhr, beginnt die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau mit Arbeiten am Steinitzsteg über der A22. Dabei werden die Entwässerungsleitungen an der Unterseite des Tragwerks erneuert.

Verkehrsmaßnahmen auf dem Steinitzsteg

Am Steinitzsteg sind keine Verkehrsmaßnahmen erforderlich. Auch der Radweg bleibt durchgehend befahrbar.

Verkehrsmaßnahmen auf der A 22:

Richtungsfahrbahn Stockerau:

Die Arbeiten finden in den Nachtstunden von 22:00 bis 05:00 Uhr statt.
In dieser Zeit kommt es auf der Richtungsfahrbahn Stockerau zu Fahrstreifensperren:

  • von 22:00 bis 00:00 Uhr bleiben zwei von vier Fahrstreifen geöffnet,

  • von 00:00 bis 04:00 Uhr sind drei von vier Fahrstreifen gesperrt.

Richtungsfahrbahn Kaisermühlen:

Wechselweise Sperren von zwei Fahrstreifen in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr. Es bleibt dauerhaft ein Fahrstreifen offen.

A22 Rampe 38 von der Nordbrücke stadteinwärts, Abfahrt Richtung Kaisermühlen-Floridsdorfer Brücke

Während der Arbeiten muss die Rampe gesperrt werden. Bereits eine Woche vor der Sperre wird die Umleitungsstrecke bekannt gegeben: über die Nordbrücke Richtung Zentrum, den Knoten Nord, weiter über die Nordbrücke Richtung Floridsdorf sowie die A22 (Rampe 37).

  • Baubeginn: 2.9.2025, 22.00 Uhr

  • Bauende: 23.09.2025

Wir bitten um Verständnis, falls es während der Bauzeit zu kleineren Beeinträchtigungen kommt, und bedanken uns für Ihre Geduld.

Rückfragen & Kontakt

Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau
Isabella Voitl
Telefon: +43 1 4000 96918
E-Mail: isabella.voitl@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

