MenoDay: Das Top-Event zu den Wechseljahren am 19. Oktober 2025 in Wien

Der dritte Wechselweise MenoDay versammelt das Who ist Who der internationalen Meno-Szene in Wien.

Der Wechselweise MenoDay geht am 19. Oktober 2025 im Palais Niederösterreich in Wien in die dritte Runde. Das größte Wechseljahre-Event im deutschsprachigen Raum vereint Gesundheitswissen, Lifestyle und lebendigen Austausch und erwartet rund 700 Besucherinnen.

Ziel ist es, die Wechseljahre tabulos erlebbar zu machen und Frauen in der Lebensmitte mit fundierten Informationen, aktiven Gesundheitsangeboten und Beratung auf Augenhöhe zu unterstützen.

Programm-Highlights 2025:

  • Keynote: Ärztin und Bestseller-Autorin Dr. Yael Adler
  • Generationen-Gespräch „Hormonforschung im Wandel“ mit Prof. DDr. Johannes Huber und Prof. Priv.-Doz. Dr. Johannes Ott
  • Keynote „Hellwach um 3 Uhr früh?“ von Schlafforscherin Dr. Christine Blume
  • Interview „Megatrend Longevity“ mit Dr. Christian Matthai
  • Verleihung des MenoAward 2025
  • Zahlreiche Workshops
  • Begleitende Gesundheits- und Partnerausstellung

MenoAward

Mit dem MenoAward, der von Veranstalterin und Wechselweise-Gründern Dr. Veronika Pelikan überreicht wird, werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für Frauengesundheit, Aufklärung und den Abbau von Tabus einsetzen. Zu den bisherigen Preisträger:innen zählen die Gynäkologin und Medizin-Influencerin Dr. Judith Bildau sowie der Hormonexperte Prof. DDr. Johannes Huber.

Der MenoDay setzt ein starkes Zeichen für Meno-Positivity, Aufklärung und den offenen Umgang mit einem Lebensthema, das jede Frau betrifft.

Tickets & Infos: www.wechselweise.net/menoday

Über Wechselweise.net

Das Online-Portal wechselweise.net ist das führende Online-Medium für die Wechseljahre im deutschsprachigen Raum. Gegründet 2021 von der österreichischen Journalistin Dr. Veronika Pelikan, verfolgt es das Ziel, die Wechseljahre zu enttabuisieren und Gesundheitswissen zu vermitteln. Mit einer Mischung aus Information, Beratung und Lifestyle erreicht das Portal aktuell rund 100.000 Leserinnen pro Monat.

Der Wechselweise MenoDay fand erstmals 2023 in Wien statt und hat sich seither als erstes Lifestyle- und Gesundheitsevent für Frauen 40+ im DACH-Raum etabliert.

Wechselweise MenoDay

Datum: 19.10.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Palais Niederösterreich
Herrengasse 13
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.wechselweise.net/menoday

Rückfragen & Kontakt

com.on communications
Elisabeth Muth
Telefon: +43 664 82 10 551
E-Mail: e.muth@comon.co.at

