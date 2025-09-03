Onboarding Week Pädagogische Hochschule Salzburg: Gewählte Personalvertretung wird ausgeschlossen!

Wien/Salzburg (OTS) -

Lehrpersonen, die mit Beginn des neuen Schuljahres erstmalig angestellt werden, sind verpflichtet an einer Onboarding Week an der Pädagogischen Hochschule Salzburg teilzunehmen. Im Rahmen dieser Willkommenswoche steht am ersten Tag das Kennenlernen des neuen Arbeitgebers, der Bildungsdirektion Salzburg, vertreten durch Herrn Bildungsdirektor HR Dipl.-Päd. Rudolf Mair und der Vorstellung von wichtigen Partnerorganisationen am Programm.

Wichtiger Partner im Alltag der Lehrpersonen ist die gewählte Personalvertretung. Schon am 30.04.2025 ersuchte diese deshalb bei der Bildungsdirektion Salzburg um eine Einladung für die Onboarding Week am Tag der Bildungsdirektion, dem 01.09.2025.

Mit größter Verwunderung erhielt die Personalvertretung am 09.05.2025 eine Absage durch die Bildungsdirektion. Als Grund wurden zum Teil haltlose Behauptungen aufgestellt, die unter anderem einen bereits pensionierten Personalvertreter betreffen. Die Behörde sprach daher keine Einladung für eine Teilnahme der gewählten Personalvertretung aus, da laut ihrer Ansicht die “angenehme und wertschätzende Atmosphäre gefährdet wäre”.

Umso überraschender ist es, dass eine fraktionelle Gruppe, der Christliche Lehrer:innenverein Salzburg (CLV), der bei der Personalvertretungswahl im November 2024 unter 20% der Wählerstimmen gefallen ist, augenscheinlich eine Einladung für den 01.09.2025 erhalten hatte und im Foyer der Pädagogischen Hochschule einen Informationsstand betreiben durften.

„Offensichtlich werden Wahlergebnisse ignoriert und der Bildungsdirektor sucht sich „seine“ Personalvertretung aus. Vermutlich handelt es sich um die Gruppierung, die sich durch eine unkritischere Haltung auszeichnet und weniger herausfordernde Fragen aufwirft.“, äußert sich Christine Haslauer, Vorsitzende der Personalvertretung beunruhigt.

„Ich fordere BM Christoph Wiederkehr auf, die Onboarding Week nicht zu einer fraktionellen Werbeveranstaltung für ÖVP nahe Gruppierungen verkommen zu lassen.“, schließt Toni Polivka, Vorsitzender der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer:innen in Salzburg und stellvertretender Vorsitzender der Parteifreien Gewerkschafter:innen Österreichs.