  • 03.09.2025, 07:30:34
  • /
  • OTS0009

Invest Expat startet Expansion in Wien mit Ex-Superfund Geschäftsführer Christopher Kampner

Profilbild von Christopher Kampner
Wien (OTS) - 

Max Plank, Gründer und Geschäftsführer von Invest Expat, treibt die Expansion seines Unternehmens in Österreich rasant voran. Mit der Eröffnung des neuen Standortes in Wien setzt er ein klares Signal: Invest Expat soll zur ersten Adresse für Expats und lokale Kunden in Europa werden.

Für diesen nächsten Wachstumsschritt holt sich Plank prominente Verstärkung: Christopher Kampner, MSc (WU), MA, ehemaliger Head of Austria bei CORUM und Ex-Managing Director bei Superfund Asset Management, übernimmt die Rolle des Country Managers Wien. Das Unternehmen bietet Top-Beratern die Möglichkeit, sich der Marke anzuschließen und gemeinsam ein starkes Beratungsumfeld für Expats und lokale Kunden zu schaffen. Mit klarem Fokus auf Qualität, Transparenz und individuelle Lösungen verfolgen Plank und Kampner gemeinsam das Ziel, eine Elite-Mannschaft hochqualifizierter Berater aufzubauen.

„Mit Christopher Kampner an meiner Seite beschleunigen wir die Vision, Invest Expat europaweit als Heimat unabhängiger Finanzberatung zu etablieren“, erklärt Max Plank.

Invest Expat

Rückfragen & Kontakt

Invest Expat
E-Mail: info@investexpat.com
Website: https://www.investexpat.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright