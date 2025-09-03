  • 03.09.2025, 07:00:09
  • /
  • OTS0006

Seit 20 Jahren wieder Abschiebungen nach Somalia durchgeführt

Abschiebungen werden konsequent fortgesetzt

Wien (OTS) - 

Erstmals seit rund 20 Jahren führte das Bundesministerium für Inneres (BMI) am 2. September 2025 eine Abschiebung von zwei Männern nach Somalia in Kooperation mit den somalischen Behörden durch. Die beiden Personen wurden in Österreich zuvor wegen verschiedener Delikte, unter anderem wegen Suchtgiftdelikten, strafgerichtlich verurteilt. Österreich gehört damit zu den ersten Staaten in Europa, die Abschiebungen nach Somalia durchführen. „Abschiebungen sind Teil einer harten und gerechten Asylpolitik, die wir auch in Zukunft konsequent fortsetzen werden“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Weiteres Vorgehen in Absprache mit deutschem Amtskollegen

Nachdem Österreich als erster europäischer Staat vor wenigen Wochen eine Abschiebung nach Syrien durchgeführt hat, wird durch die Abschiebungen nach Somalia die konsequente, harte und gerechte Asylpolitik fortgesetzt.

In einem am 2. September 2025 stattgefundenen Telefonat zwischen Innenminister Gerhard Karner und dem deutschen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stimmten sich die beiden Minister ab, wie künftig weitere Abschiebungen in verschiedene Staaten aus Österreich und Deutschland gemeinsam noch effizienter umgesetzt werden können.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
