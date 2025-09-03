XCMG meldet rekordverdächtige Halbjahresergebnisse und treibt Innovation und globale Expansion voran

Xuzhou, China (OTS) -

Historische Höchststände bei Umsatz und Gewinn dank technologischer Durchbrüche und nachhaltigem Wachstum bei XCMG

XCMG Machinery (SHE:000425) hat seinen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht und einen Rekordumsatz von 54,81 Mrd. RMB (7,69 Mrd. USD) erzielt – was einem Anstieg von 8,04 % gegenüber dem Vorjahr entspricht – sowie ein zweistelliges Wachstum beim Nettogewinn. Das Unternehmen ist weiterhin führend in der chinesischen Baumaschinenindustrie und stärkt gleichzeitig seine globale Reichweite und seine innovationsorientierte Strategie.

In der ersten Jahreshälfte 2025 verzeichnete XCMG einen Auslandsumsatz von 25,55 Mrd. RMB (3,58 Milliarden USD), was einem Anstieg von 16,64 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und den Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz auf 46,61 % erhöht. Dieses Wachstum spiegelt die kontinuierlichen Internationalisierungsbemühungen des Unternehmens wider: Der weltweite Umsatzanteil stieg kontinuierlich von 29,07 % im Jahr 2022 auf heute fast 50 % an.

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

ein steiler Anstieg von 33,23 % bei den Aftermarket-Dienstleistungen;

ein Anstieg von 13,25 % in den strategischen Schwellenländern;

einen Umsatzsprung von 41,44 % bei den High-End-Produkten;

und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn, der auf 4,36 Mrd. RMB (611,43 Mio. USD) kletterte, was einem Anstieg von 16,63 % entspricht, wobei der Kernnettogewinn um beeindruckende 35,57 % stieg – bei beiden Kennzahlen handelt es sich um Allzeithochs.

Auch bei den Rentabilitätskennzahlen gab es deutliche Verbesserungen. Die Bruttomarge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 22,03 %, während die Nettogewinnmarge auf 8,06 % anstieg. Der operative Cashflow hat sich mehr als verdoppelt und erreichte 3,73 Mrd. RMB (523,08 Mio. USD), was die hohe operative Qualität und finanzielle Disziplin des Unternehmens unterstreicht.

XCMG reinvestiert weiterhin Gewinne, um zukünftiges Wachstum zu sichern, wobei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 % auf 2,64 Mrd. RMB (370,22 Mio. USD) gestiegen sind. Das Unternehmen beschleunigt die Innovation bei neuen Energietechnologien, setzt fortschrittliche Testplattformen ein und zieht weltweit Spitzenkräfte für Elektrifizierung und intelligente Systeme an.

Der „1+6+N"-Innovationsrahmen hat zu greifbaren Ergebnissen geführt, von der Massenproduktion selbst entwickelter CTV-Batteriesysteme bis hin zu Durchbrüchen bei Ultrahochspannungs-Stromversorgungssystemen, hochintegriertem Wärmemanagement und hocheffizienten Siliziumkarbidtechnologien.

In der Zwischenzeit setzt XCMG auf eine KI-gesteuerte Transformation, identifiziert hochwertige Anwendungsszenarien, führt acht KI-Pilotprojekte durch und baut ein skalierbares Rahmenwerk für intelligente Fertigung und Betrieb auf. Das Unternehmen sicherte sich in der ersten Jahreshälfte 218 neue Erfindungspatente und 45 Auslandspatente, womit sich das gesamte Patentportfolio auf über 12.000 Patente erhöht.

Der Bergbauausrüstungssektor, eine wichtige „zweite Wachstumskurve", expandiert stark. Zu den Höhepunkten zählen der Einsatz von 100 autonomen Elektro-Lkw im Huaneng Yimin-Tagebau und die Ausrichtung eines globalen Gipfels zum kohlenstofffreien Bergbau mit Teilnehmenden aus über 30 Ländern. Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie BHP und Rio Tinto stärken die wachsende globale Rolle des Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie auf www.xcmgglobal.com.

