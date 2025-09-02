  • 02.09.2025, 15:36:33
  • /
  • OTS0109

FPÖ – Deimek: „Regierung muss ÖBB-Ticketpreiserhöhung verhindern!“

Bevölkerung und Pendler dürfen nicht weiter belastet werden – Bahnfahren muss leistbar und attraktiv sein

Wien (OTS) - 

„Die ‚Verlierer-Ampel‘ und SPÖ-Verkehrsminister Hanke dürfen die geplante Erhöhung der ÖBB-Ticketpreise nicht einfach durchwinken, sondern müssen sie im Sinne der Bürger und der Pendler verhindern!“, forderte heute FPÖ-Nationalratsabgeordneter Dipl.-Ing. Gerhard Deimek angesichts aktueller Medienberichte, wonach die ÖBB eine Anhebung der Ticketpreise mit Dezember um rund drei Prozent planen sollen. „Erst im Vorjahr wurden die Preise um fast fünf Prozent angehoben. Mit einer neuerlichen Verteuerung wird Bahnfahren für immer mehr Menschen gerade in Zeiten einer weiter extrem hohen Inflation zu einer regelrechten finanziellen Herausforderung“, warnte Deimek und erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die gestern bekanntgegebene Verteuerung der öffentlichen Verkehrsmittel in der rot-pink regierten Stadt Wien.

Mit jeder Preissteigerung werde die Bahn, so der freiheitliche Abgeordnete, für die Bevölkerung ein Stück unattraktiver: „Und genau das ist der falsche Weg, den Schwarz-Rot-Pink eingeschlagen hat. Autofahren ist bereits durch den von den Einheitsparteien mit der CO2-Steuer künstlich befeuerten Spritpreiswucher für viele zum Luxus geworden, wenn jetzt auch noch die Bahn immer teurer wird, muss man sich fragen, ob es nicht das Ziel dieser Regierung ist, die Mobilität der Bevölkerung völlig einzuschränken!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright