FPÖ – Deimek: „Regierung muss ÖBB-Ticketpreiserhöhung verhindern!“

Wien (OTS) -

„Die ‚Verlierer-Ampel‘ und SPÖ-Verkehrsminister Hanke dürfen die geplante Erhöhung der ÖBB-Ticketpreise nicht einfach durchwinken, sondern müssen sie im Sinne der Bürger und der Pendler verhindern!“, forderte heute FPÖ-Nationalratsabgeordneter Dipl.-Ing. Gerhard Deimek angesichts aktueller Medienberichte, wonach die ÖBB eine Anhebung der Ticketpreise mit Dezember um rund drei Prozent planen sollen. „Erst im Vorjahr wurden die Preise um fast fünf Prozent angehoben. Mit einer neuerlichen Verteuerung wird Bahnfahren für immer mehr Menschen gerade in Zeiten einer weiter extrem hohen Inflation zu einer regelrechten finanziellen Herausforderung“, warnte Deimek und erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die gestern bekanntgegebene Verteuerung der öffentlichen Verkehrsmittel in der rot-pink regierten Stadt Wien.

Mit jeder Preissteigerung werde die Bahn, so der freiheitliche Abgeordnete, für die Bevölkerung ein Stück unattraktiver: „Und genau das ist der falsche Weg, den Schwarz-Rot-Pink eingeschlagen hat. Autofahren ist bereits durch den von den Einheitsparteien mit der CO2-Steuer künstlich befeuerten Spritpreiswucher für viele zum Luxus geworden, wenn jetzt auch noch die Bahn immer teurer wird, muss man sich fragen, ob es nicht das Ziel dieser Regierung ist, die Mobilität der Bevölkerung völlig einzuschränken!“