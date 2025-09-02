JI: Verantwortungsvolle Pensionsanpassung Gebot der Stunde

Wien (OTS) -

Für die Junge Industrie (JI) ist die Ankündigung von Bundeskanzler Christian Stocker, die Pensionen unter dem Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent ein richtiger und wichtiger Weg: „Gerade im Sinne der Generationengerechtigkeit und der angespannten Budgetlage ist es erforderlich, maßvoll und mit Verantwortung die künftigen Pensionen zu erhöhen. Ein Zielwert von unterhalb der 2,7 Prozent ist ein Gebot der Fairness“, so JI-Bundesvorsitze Julia Aichhorn.

Der Staat muss heuer rund 33 Milliarden Euro zuschießen, um das Pensionssystem zu finanzieren – das entspricht etwa 230 Millionen Euro pro Tag. Mit 12. August sind für dieses Jahr alle laufenden Einnahmen für das Pensionssystem aufgebraucht, seit dem 13. August werden die Pensionen ausschließlich durch Steuergelder gedeckt. „So kann es nicht weitergehen“, appelliert Aichhorn und weiter: „Es braucht mutige und tiefgreifende Reformen, um das Pensionssystem gerecht für die jungen Generationen aufzustellen.“