  • 02.09.2025, 15:30:03
  • /
  • OTS0108

JI: Verantwortungsvolle Pensionsanpassung Gebot der Stunde

Abschluss unter Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent richtig und wichtig

Wien (OTS) - 

Für die Junge Industrie (JI) ist die Ankündigung von Bundeskanzler Christian Stocker, die Pensionen unter dem Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent ein richtiger und wichtiger Weg: „Gerade im Sinne der Generationengerechtigkeit und der angespannten Budgetlage ist es erforderlich, maßvoll und mit Verantwortung die künftigen Pensionen zu erhöhen. Ein Zielwert von unterhalb der 2,7 Prozent ist ein Gebot der Fairness“, so JI-Bundesvorsitze Julia Aichhorn.

Der Staat muss heuer rund 33 Milliarden Euro zuschießen, um das Pensionssystem zu finanzieren – das entspricht etwa 230 Millionen Euro pro Tag. Mit 12. August sind für dieses Jahr alle laufenden Einnahmen für das Pensionssystem aufgebraucht, seit dem 13. August werden die Pensionen ausschließlich durch Steuergelder gedeckt. „So kann es nicht weitergehen“, appelliert Aichhorn und weiter: „Es braucht mutige und tiefgreifende Reformen, um das Pensionssystem gerecht für die jungen Generationen aufzustellen.“

Rückfragen & Kontakt

Junge Industrie
Franziska Sumberaz
Telefon: +431711352464
E-Mail: franziska.sumberaz@iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright