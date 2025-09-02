FPÖ-Schnedlitz: Mikl-Leitner ist als „österreichische Merkel“ 2015 selbst am Bahnhof gestanden

Wien (OTS) -

„Es ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten, wenn sich ausgerechnet Vertreter der ÖVP wie Andreas Hanger heute als Hardliner in der Asylpolitik darstellen. Es war die damalige ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner, die 2015 als ‚österreichische Merkel‘ selbst am Wiener Westbahnhof gestanden ist, um auch Scheinasylanten und Illegale einzuklatschen. Die Bilder davon kann sich heute noch jeder im Internet anschauen. Die Folgen erleben die Österreicher auch durch Messerattacken, Vergewaltigungen und teils einer Zunahme von Kriminalität. Auch der heutige ÖVP-Innenminister Karner ist ein einziges Sicherheitsrisiko für unser Land“, ist FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz überzeugt.

„Anstatt Nebelgranaten zu werfen und vom eigenen Versagen in der Bundesregierung abzulenken, sollte die ÖVP zu ihrer eigenen katastrophalen Bilanz stehen und sich bei der österreichischen Bevölkerung entschuldigen. Ob Asylchaos, importierte Kriminalität oder islamistische Gefährder – all das sind auch Folgen der verantwortungslosen Politik der ÖVP und auch der Willkommenspolitik, die 2015 begonnen hat“, so Schnedlitz.

Die FPÖ ist die einzige politische Kraft, die seit jeher einen klaren Kurs für Österreich fährt. „Die Menschen in Niederösterreich und ganz Österreich haben längst erkannt, wer tatsächlich für Sicherheit und Ordnung eintritt und das ist die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze“, betonte FPÖ-Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz.