FPÖ – Vilimsky: „Volle Solidarität mit Andrej Babiš – politische Gewalt darf keinen Platz in Europa haben“

Nach dem Angriff auf den ehemaligen tschechischen Premierminister erklärte der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, im Namen der FPÖ uneingeschränkte Solidarität!

„Politische Gewalt hat in Europa keinen Platz. Wir stehen an der Seite von Andrej Babiš und wünschen ihm eine schnelle Genesung", betonte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, nachdem der ehemalige tschechische Premierminister, Andrej Babiš, bei einer Wahlkampfveranstaltung tätlich angegriffen wurde.

Vilimsky verwies auch auf die jüngste Stellungnahme des ungarischen Premierministers Viktor Orbán, der auf X (Twitter) betonte, dass die jahrelange Dämonisierung von Babiš durch politische Gegner ein gefährliches Klima geschaffen habe: „Orbán hat völlig recht. Wer patriotische Politiker wie Babiš oder Fico seit Jahren systematisch diffamiert, trägt Mitverantwortung für diese Eskalation. Das ist brandgefährlich für die Demokratie in Europa.“

Der freiheitliche EU-Abgeordnete machte klar, dass sich die patriotischen Kräfte in Europa durch solche Angriffe nicht einschüchtern lassen: „Wir lassen uns nicht stoppen. Wir kämpfen weiter für sichere Grenzen, nationale Souveränität und ein Europa, das seine Bürger schützt. Andrej Babiš hat unsere volle Unterstützung", unterstrich der freiheitliche EU-Abgeordnete.