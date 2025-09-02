  • 02.09.2025, 13:33:05
Barbara Novak wird Präsidentin des VÖWG

Barbara Novak, amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft & Arbeit übernimmt Präsidentschaft des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft (VÖWG)

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft (VÖWG) am 2. September 2025 wurde Barbara Novak einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt.

„Ich danke den Mitgliedern des VÖWG für das entgegengebrachte Vertrauen. Österreich und Europa stehen derzeit vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen – hohe Inflation, globale Krisen und steigender Kostendruck betreffen Bevölkerung und Unternehmen gleichermaßen. Umso wichtiger ist es, dass die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge stabil, qualitativ hochwertig und für alle leistbar bleiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem VÖWG daran zu arbeiten, die öffentliche Wirtschaft zukunftsfest aufzustellen und den Menschen in Österreich Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben“, so Barbara Novak.

Mit der Wahl von Barbara Novak tritt der VÖWG in eine neue Phase seiner Verbandsarbeit ein. Sie folgt auf Peter Hanke, der den Verband seit 2021 mit großem Engagement geführt hat. Novak würdigt die Arbeit ihres Vorgängers: „Peter Hanke hat den VÖWG in den letzten Jahren mit Nachdruck vertreten und wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Dafür gebührt ihm unser Dank.“

Die Geschäftsführerin des VÖWG, Heidrun Maier-de Kruijff, betont:
„Die öffentliche Wirtschaft ist das Rückgrat unserer Daseinsvorsorge – sie gewährleistet, dass zentrale Leistungen wie Energie, Wasser, Verkehr, Abwasser, Abfallwirtschaft, Gesundheit und soziale Dienste dauerhaft bereitstehen. Der VÖWG wird auch künftig dazu beitragen, diese Rolle sichtbar zu machen und die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge aktiv zu unterstützen.“

Der VÖWG bündelt die Expertise der öffentlichen Wirtschaft in Österreich und legt einen starken Fokus auf die europäische Ebene – mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften zu verbessern und die Daseinsvorsorge zukunftssicher zu machen.

