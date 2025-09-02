  • 02.09.2025, 12:33:04
  • /
  • OTS0089

Strategie, Transformation und AI aus einer Hand

AdEx Partners und BMC Strategy Consultants bündeln Kräfte für Financial Services (FOTO)

Stefan Rieder, CEO und Managing Partner von AdEx Partners: "Mit dem Onboarding von BMC Strategy Consultants treiben wir die strategische Weiterentwicklung von AdEx Partners konsequent voran." // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/179971 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München/Hamburg (OTS) - 

AdEx Partners wächst weiter und nahm mit Wirkung zum 1. September 2025 die BMC Strategy Consultants GmbH als Teil der AdEx Partners-Gruppe auf. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AdEx Partners im Bereich Financial Services und erweitert das Beratungsportfolio für Banken und Versicherungen in der DACH-Region.

BMC Strategy Consultants ist eine strategische Management-Beratung für Finanzdienstleister und hat ihren Sitz in Frankfurt sowie Büros in München, Innsbruck und Wien. Das Unternehmen wurde wiederholt mit dem "Best of Consulting Award" der WirtschaftsWoche ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden Strategieberatern für Financial Services im deutschsprachigen Raum. Beratungsschwerpunkte mit CIO- und COO-Fokus umfassen Markt- und Vertriebsstrategien, Transformationsprogramme sowie die strategische Optimierung von IT und Operations.

Das BMC-Team bereichert das AdEx Partners-Portfolio mit exzellenten Branchenkenntnissen im Banken- und Versicherungssektor, umfassender Strategiekompetenz und einem starken Kundenstamm in Deutschland und Österreich.

Stefan Lutz, Managing Partner & CRO von AdEx Partners, erläutert: "Mit BMC Strategy Consultants holen wir uns eine strategische Managementberatung für Banken, Versicherungen und deren IT-Service Provider an Bord - damit ergänzen wir gezielt unsere Stärken in Transformation & AI in Financial Services als einer unserer Fokus-Industrien und bieten unseren Kunden künftig ein komplettes End-to-End-Servicepaket - von der Strategie bis zur Begleitung der Transformation. Darüber hinaus bauen wir unsere AdEx Partners-Präsenz in Österreich deutlich aus."

Roland Bubik, CEO von BMC Strategy Consultants, ergänzt: "Wir freuen uns, künftig als Teil von AdEx Partners unseren Kunden noch breitere und tiefere Kompetenz anbieten zu können. Neben unserem traditionellen Strategie-Fokus sind wir nun auch in der Durchführung von Transformationsprogrammen sowie in der Erzielung von Business-Value durch Einsatz von innovativen Technologien lieferfähig. Dabei behalten wir unsere Werte, insbesondere die rigorose Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden sowie eine ausgeprägte High-Performance-Kultur, bei."

Mit dem Closing zum 1. September 2025 wurde das BMC-Team offiziell Teil von AdEx Partners. Stefan Rieder, CEO und Managing Partner von AdEx Partners, unterstreicht die Bedeutung dieses Zusammenschlusses für die gemeinsame Zukunft: "Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Onboarding von BMC Strategy Consultants treiben wir die strategische Weiterentwicklung von AdEx Partners konsequent voran. Gemeinsam teilen wir die Leidenschaft, den Teamgeist und die Passion, unsere Kunden in Strategie und Transformation nachhaltig voranzubringen. Wir freuen uns sehr auf diese gemeinsame Reise und darauf, gemeinsam Großes zu bewirken."

Rückfragen & Kontakt

Evelyn Back
Evelyn.back@adexpartners.com
+49 151 70382992

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright