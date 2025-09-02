ÖVP-Hanger ad Landbauer: „FPÖ weist wieder einmal große Gedächtnislücken auf!“

Wien (OTS) -

„Einmal mehr glänzt die FPÖ durch erschreckende Unwissenheit. Offenbar hat der erst Anfang Juli angelobte Asyllandesrat Antauer lieber die Sommerferien genossen, statt seine Hausaufgaben zu machen. Denn während er strengere Regeln für Niederösterreich fordert, hat Innenminister Gerhard Karner den Familiennachzug gestoppt, die Sachleistungskarte für Asylwerber eingeführt und als erster europäischer Innenminister nach Syrien abgeschoben“, so Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger und ergänzt: „Während Innenminister Karner seit Monaten eine harte und gerechte Asylpolitik konsequent umsetzt, startet der Herr Asyllandesrat sichtlich unvorbereitet in seine neue Funktion.“

„Mittlerweile sollte aber auch den letzten bei der FPÖ dämmern: Es war mit Herbert Kickl ihr eigener Parteichef, der den riesigen Scherbenhaufen im Innenministerium angerichtet hat und den Gerhard Karner in mühsamster Kleinarbeit aufräumen musste. Während Kickl als Innenminister durch die BVT-Affäre und einen Luxus-Pferdestall aufgefallen ist, liefert die Volkspartei unter Innenminister Gerhard Karner konsequent, was zählt: Sicherheit und Ergebnisse. Trotz europaweit hoher Asylzahlen gehen in Österreich die Anträge und Grenzaufgriffe zurück. Gerhard Karner zeigt seit Jahren, wie Sicherheitspolitik funktioniert, während die FPÖ weiterhin auf Inszenierungen und Showpolitik setzt. Man denke nur an die angebrachten Taferln an Asylheimen oder den blauen Teppich im Innenministerium - die Unterschiede im Amtsverständnis könnten nicht größer sein“, so Hanger abschließend.