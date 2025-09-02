Münchener Chirurg hilft mit schonender Laser-OP bei Schlauchbrust und vorgewölbtem Warzenhof

München (OTS) -

Frauen mit tubulärer Brust (oft auch "Schlauchbrust" genannt) kennen das Problem: Der Warzenhof ist ungewöhnlich stark vorgewölbt, die Brust wirkt schmal und ungleichmäßig geformt. Eine neue Laser-Operationsmethode verspricht jetzt schnelle, schonende und ästhetisch ansprechende Hilfe.

Was ist das Problem bei tubulärer Brust?

Bei dieser angeborenen Brustform ist die Basis oft zu eng. Gleichzeitig drückt Brustdrüsengewebe nach vorne und wölbt den Warzenhof sichtbar vor. Viele Betroffene fühlen sich dadurch unwohl oder unsicher - auch im Alltag oder in Partnerschaften.

Eine neuartige Laseroperation bietet Patientinnen mit tubulärer Brust jetzt eine besonders schonende und präzise Lösung. Die von Dr. med. Patrick Bauer, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in München, entwickelte Technik korrigiert gezielt die Warzenhofvorwölbung - eines der auffälligsten Merkmale dieser angeborenen Brustformveränderung.

Dr. Bauer ist der weltweit einzige Chirurg, der diese Methode derzeit anwendet, und gilt als Pionier in der laserunterstützten Brustkorrektur, speziell der Warzenhofkorrektur.

Die Methode von Dr. Bauer kombiniert mikropräzise Gewebeabtragung mittels Lasertechnologie mit gezielter Umformung des Brustdrüsengewebe

Vorteile der Methode:

Minimalinvasiv: Überschüssiges Gewebe wird millimetergenau, sanft, präzise und fast blutungsfrei entfernt.

Schnelle Heilung: Reduzierte Schwellungen und kürzere Ausfallzeit, so dass die meisten Patientinnen nach wenigen Tagen wieder fit sind.

Natürliches Ergebnis: Der Warzenhof wird flach und harmonisch geformt.

"Mir war wichtig, eine Methode zu entwickeln, die nicht nur optisch überzeugt, sondern auch langfristig hält - und den Eingriff so angenehm wie möglich macht", so Dr. Bauer.

Diese spezielle Laser-OP ist exklusiv in Dr. Bauers Praxis möglich - für Patientinnen aus ganz Deutschland und dem Ausland. Sie kann allein oder zusammen mit einer Brustvergrößerung oder -straffung durchgeführt werden - je nach Wunsch und Ausgangssituation.

Dr. med. Patrick Bauer ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit Schwerpunkt Brustchirurgie. Als Entwickler der Laser-Methode zur Warzenhofkorrektur ist er aktuell der einzige Anwender weltweit.

https://www.drpatrickbauer.de/tubulaere-brust-schlauchbrust/

