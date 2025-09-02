FPÖ – Belakowitsch zu Pensionen: „ÖVP will Pensionisten bestehlen und Armut fördern!“

Wien (OTS) -

„Die im ORF-Sommergespräch angekündigten Pläne von ÖVP-Kanzler Stocker, die Pensionen unter der Inflationsrate anzupassen, sind ein reiner Diebstahl an unseren Pensionisten und steigern die Armut im Land noch weiter, als sie schon ist. Als würden nicht schon etwa 3,7 Prozent der Haushalte reichen, die sich in einer erheblichen Armutslage befinden, und 1,5 Millionen, die armutsgefährdet sind – nun werden den Pensionisten von der sogenannten ‚Volkspartei‘ auch noch die letzten Euro auf Lebenszeit genommen“, reagierte heute die FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Arbeits- und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf die anstandslosen Enteignungsfantasien des Kanzlers.

„Was Kanzler Stocker hier als ‚Formel‘ für die Zukunft verkauft, ist in Wahrheit ein eiskalter Plan zum Pensionsraub. Den Menschen, die dieses Land aufgebaut und ein Leben lang hart gearbeitet haben, will er nun ihren wohlverdienten Ruhestand stehlen – der bei vielen schon jetzt voller finanzieller Probleme ist und kein sorgloser Lebensabschnitt. Laut Stocker sollen Österreichs Arbeitnehmer ihr Leben lang einzahlen, um dann schlussendlich, alt und arm zum Bittsteller im Sozialmarkt degradiert zu werden. Das ist ein beispielloser Anschlag auf die soziale Sicherheit und eine Verhöhnung unserer älteren Generation!“, so Belakowitsch.

Die sogenannte „2-1-0-Formel“ des Kanzlers sei nichts anderes als eine Chiffre für das Totalversagen der Regierung: „Erst treibt diese Verlierer-Koalition die Inflation durch ihre verfehlte Sanktions- und Energiepolitik in die Höhe, und dann sollen die Pensionisten die Zeche für dieses Chaos zahlen. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Anstatt im System, im aufgeblähten schwarz-rot-pinken Regierungsapparat und bei den Staatssekretariaten einzusparen, gibt es Pfründe und Geldgeschenke für jeden Winkel der Welt – nur für die eigenen Leute im Land nicht“, betonte Belakowitsch.

Besonders empört zeigte sich die freiheitliche Sozialsprecherin über die Argumentation, dass jeder einen Beitrag leisten müsse. „Wo ist der Beitrag der Asylforderer, der Integrationsverweigerer und der Messerfachkräfte? Die Dreistigkeit, mit der die ÖVP von den Pensionisten einen weiteren ‚Beitrag‘ fordert, ist unübertroffen. Unsere Senioren haben ihren Beitrag bereits mehr als geleistet! Während diese Regierung Milliarden für die EU, für die Asylindustrie und für sinnlose Klimaprojekte zum Fenster hinauswirft, sollen jetzt jene bluten, die unseren Wohlstand erst geschaffen haben. Das ist nicht nur ungerecht, das ist unmoralisch!“, erklärte Belakowitsch.

„Wir Freiheitliche werden diesen sozialen Kahlschlag mit allen Mitteln bekämpfen. Eine Pensionsanpassung unter der Inflationsrate kommt einer realen Kürzung gleich und ist mit uns nicht zu machen. Wir fordern eine volle und ungeschmälerte Abgeltung der Teuerung für unsere Pensionisten! Alles andere ist ein Verrat an den Menschen in unserem Land.“