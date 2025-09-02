  • 02.09.2025, 11:41:32
  • /
  • OTS0078

Bis zu 879.000 sahen achte Ausgabe der heurigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Anhaltend hoher Marktanteil von 35 Prozent – letzte Kandidatenfolge am 8. September in ORF 2 und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Erfolgreich in die Zielgerade begibt sich die heurige, bereits 29. Staffel des ORF-Kultformats „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Die gestern, am 1. September 2025, gezeigte achte Folge sahen bis zu 879.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (vorläufige Gewichtung). Im Schnitt verfolgten die Sendung, in der Nina Horowitz weitere sechs einsame Herzen auf der Suche nach dem großen Liebesglück porträtierte, 837.000 bei einem anhaltend hohen Marktanteil (und nach wie vor Staffelrekord) von 35 Prozent in der Zielgruppe 12+. Auch das Interesse der jungen Sehergruppen 12–29 und 12–49 war mit 26 und 29 Prozent Marktanteil weiterhin groß.

Bereits am Montag, dem 8. September, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 die letzte Kandidatenfolge dieses Sommers auf dem Programm, in der einmal noch sechs Singles – diesmal aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland – vorgestellt werden. Das große Staffelfinale 2025 mit der traditionellen Bilanz, die zeigt, wie es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist, ist am 10. November zu sehen. Dacapos aller Sendungen gibt es samstags um ca. 14.05 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Die heurige „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel – auch heuer wieder mit Audiodeskription – kann 24 Stunden vor der TV-Premiere auf ORF ON gesehen sowie ab 20.15 Uhr im Live-Stream mitverfolgt werden und ist nachträglich dort in einer eigenen Videokollektion on demand abrufbar.

Weitere Details zu den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ 2025 – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind in der Pressemappe unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright