Bis zu 879.000 sahen achte Ausgabe der heurigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Wien (OTS) -

Erfolgreich in die Zielgerade begibt sich die heurige, bereits 29. Staffel des ORF-Kultformats „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Die gestern, am 1. September 2025, gezeigte achte Folge sahen bis zu 879.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (vorläufige Gewichtung). Im Schnitt verfolgten die Sendung, in der Nina Horowitz weitere sechs einsame Herzen auf der Suche nach dem großen Liebesglück porträtierte, 837.000 bei einem anhaltend hohen Marktanteil (und nach wie vor Staffelrekord) von 35 Prozent in der Zielgruppe 12+. Auch das Interesse der jungen Sehergruppen 12–29 und 12–49 war mit 26 und 29 Prozent Marktanteil weiterhin groß.

Bereits am Montag, dem 8. September, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 die letzte Kandidatenfolge dieses Sommers auf dem Programm, in der einmal noch sechs Singles – diesmal aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland – vorgestellt werden. Das große Staffelfinale 2025 mit der traditionellen Bilanz, die zeigt, wie es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist, ist am 10. November zu sehen. Dacapos aller Sendungen gibt es samstags um ca. 14.05 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Die heurige „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel – auch heuer wieder mit Audiodeskription – kann 24 Stunden vor der TV-Premiere auf ORF ON gesehen sowie ab 20.15 Uhr im Live-Stream mitverfolgt werden und ist nachträglich dort in einer eigenen Videokollektion on demand abrufbar.

Weitere Details zu den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ 2025 – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind in der Pressemappe unter presse.ORF.at abrufbar.