  • 02.09.2025, 11:20:03
  • /
  • OTS0072

Wöginger: „Bundeskanzler Christian Stocker beweist im ORF-Sommergespräch Reformgeist“

Die 2-1-0-Formel von Bundeskanzler Christian Stocker ist ein Garant für eine gute Zukunft für Österreich

Wien (OTS) - 

„Bundeskanzler Christian Stocker beweist im ORF-Sommergespräch Reformgeist. Damit ist er genau der richtige Mann zur richtigen Zeit, denn vernünftige Reformprozesse sind für unser Land, gerade in der heutigen Zeit, nicht optional. Die 2-1-0-Formel – also 2 Prozent Inflation, mindestens 1 Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz für jene, die unsere Gesellschaft und Demokratie ablehnen – ist unser Ziel. Wichtige Projekte der Bundesregierung, wie etwa die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern, die Ermöglichung von Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan oder auch die Industriestrategie, zeichnen den Weg dorthin vor“, reagiert der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger, erfreut auf das gestrige ORF-Sommergespräch von Bundeskanzler Christian Stocker.

„Mit unserem Bundeskanzler Christian Stocker haben wir einen Mann an der Spitze der Regierung, der sich voll und ganz einer guten Zukunft für Österreich verschrieben hat – mittels Budgetsanierung, wichtigen Reformschritten und der Absicherung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum. Gestern hat unser Bundeskanzler wieder einmal unter Beweis gestellt, dass wir mit ihm an der Spitze der Bundesregierung zuversichtlich in die Zukunft blicken können“, so Wöginger abschließend.

