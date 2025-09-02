Bis zu 576.000 sahen „Sommergespräch“ mit Christian Stocker

Wien (OTS) -

Bis zu 576.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen gestern, am Montag, dem 1. September 2025, das ORF-„Sommergespräch“ von Klaus Webhofer mit Christian Stocker (ÖVP). Durchschnittlich waren 531.000 (vorläufige Gewichtung) bei 23 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 613.000 Politikinteressierte.

Das letzte „Sommergespräch“ führt Webhofer am Montag, dem 8. September, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Herbert Kickl (FPÖ).

Auf ORF.at und ORF ON sind die „Sommergespräche“ zentrales Element der innenpolitischen Berichterstattung des Sommers. Das Streaming-Package beinhaltet dabei sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand. Zudem stehen auch die anschließenden „ZIB 2“-Analysen online bereit. Alle „Sommergespräche“ werden darüber hinaus auf ORF ON in einer eigenen Video-Kollektion zentral angeboten und bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar.