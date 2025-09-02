GOURMET Kids bringt gesunde Ernährung, die Kindern schmeckt in Schulen und Kindergärten

Wien (OTS) -

Das Wichtigste bei GOURMET Kids ist stets, dass es den Kindern schmeckt! Doch kindgerechte Ernährung muss noch mehr können: Um sich gut zu entwickeln, brauchen Kinder gesunde Speisen voller wichtiger Nährstoffe. Mit abwechslungsreichen Gerichten aus saisonalen und regionalen Zutaten und einem hohen BIO-Anteil bringt GOURMET Kids zudem Nachhaltigkeit auf den Mittagstisch.

Als Vorreiter in der österreichischen Gemeinschaftsverpflegung macht GOURMET den CO₂-Fußabdruck der Speisen transparent – und erleichtert so die klimafreundliche Auswahl.

„Unsere Aufgabe sehen wir nicht nur in der täglichen Versorgung mit ausgewogenen Speisen, sondern auch in einem Bildungsauftrag. Wir möchten Kindern neue Lebensmittel näherbringen und sie dafür begeistern. Das aktuelle Sortiment spiegelt unsere Verantwortung für Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung nach aktuellen Empfehlungen wider“, so Mag.ª Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering bei GOURMET.

Klimaschutz am Kinderteller: Mehr Vielfalt auf dem Speiseplan

Die neue Speiskarte kombiniert bekannte Lieblingsspeisen der Kinder mit kreativen Innovationen. Die BIO-Chicken-Sticks vereinen Hühnerfleisch, Karfiol und Hirse und sind mit weniger Fleisch und mehr pflanzlichen Zutaten ein nachhaltiges Highlight. Gerichte wie die BIO-Burrito Bowl, das Sesam-Honig-Chicken oder der saftige Zucchini-Nuss-Dinkelvollkornkuchen erweitern die Auswahl ebenso wie die goldbraunen Falafel-Bällchen oder die Erbsen-Knusperbärchen.

Neben Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität – bereits 75% der Zutaten bezieht GOURMET Kids aus Österreich – liegt der Fokus schon seit Beginn an auf BIO. Als echter BIOnier ist GOURMET bereits seit 1997 BIO-zertifiziert, mittlerweile kommen rund 50% der Zutaten aus biologischem Anbau. Um den BIO-Standort Österreich weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit mit BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern zu fördern, besteht seit 2023 auch Partnerschaft von GOURMET Kids mit BIO AUSTRIA. Mit dem gemeinsamen Bekenntnis zu BIO kann in den rund 2.700 Kindergärten und Schulen, für die GOURMET Kids täglich kocht, viel bewirkt werden.

Claudia Ertl-Huemer zu Gast im Podcast „Let’s talk about BIO“

In der aktuellen Folge des BIO AUSTRIA Podcasts „Let’s talk about BIO“ sprechen Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering bei GOURMET und Therese Rathmanner, Initiatorin und Leiterin der Schule des Essens gemeinsam mit Moderatorin Johanna Hohensinner über die Frage: „Wie kann man Kindern gesunde biologische Lebensmittel näherbringen?“ Dabei bringt Claudia Ertl-Huemer ihre Expertise zu Themen wie BIO, kindgerechte und gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit ein. Zu hören gibt es die Folge ab dem 7. September.

