Michael Prock neu im Senat 3 des Presserats

Wien (OTS) -

Der Trägerverein des Österreichischen Presserats hat Michael Prock einstimmig zum neuen Mitglied des Senats 3 des Presserats bestimmt.

Michael Prock ist langjähriger Redakteur der Vorarlberger Nachrichten und leitet dort seit September 2023 das Politikressort. Prock war 2019 Vorarlberger Journalist des Jahres; 2020 hat er den dritten Platz beim Franz-Bogner-Wissenschaftspreis erreicht.

Die Berufung in den Senat 3 kommentiert Prock so: „Es ist mir eine große Ehre, einen Beitrag zur ethischen Kontrolle der Presse leisten zu dürfen. Der Presserat ist für die Qualität des österreichischen Journalismus unerlässlich. Die Selbstkontrolle der österreichischen Medien sichert sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Unabhängigkeit des Journalismus und trägt somit dazu bei, dass Journalistinnen und Journalisten weiterhin für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Sinne der Demokratie einstehen können.“

Prock folgt Birgit Entner-Gerhold nach, die den Senat 3 verlässt, weil sie einen neuen Job beim ORF Vorarlberg angetreten hat – der Trägerverein dankt ihr für ihre hervorragende Arbeit.