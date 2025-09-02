  • 02.09.2025, 10:51:32
  • /
  • OTS0062

ÖGB-Kemperle: „Pensionen dürfen nicht zum Spielball der Politik werden“

Wien (OTS) - 

„Noch vor wenigen Monaten wurde den Menschen in Österreich versprochen, dass die Pensionen nicht angetastet werden. Heute zeigt sich leider, dass dieses Versprechen nicht hält“, reagiert ÖGB-Bundespensionist:innenvorsitzende Monika Kemperle auf die Aussagen von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker im ORF-„Sommergespräch“. Dort stellte der Kanzler klar, dass die Pensionsanpassung 2026 unter dem gesetzlichen Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent bleiben solle – mit dem Zielwert von nur zwei Prozent.

Kemperle betont: „Die Teuerung trifft Pensionistinnen und Pensionisten besonders hart – im Supermarkt, bei Mieten und durch steigende Beiträge in der Sozialversicherung. Wenn die jährliche Pensionsanpassung dann auch noch bewusst unter der Inflation bleibt, ist das nichts anderes als ein Reallohn- und Realeinkommensverlust für hunderttausende Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben.“

„So geht man nicht mit älteren Menschen um, die ihr Leben lang gearbeitet haben“, sagt die ÖGB-Bundespensionist:innenvorsitzende. „Es darf nicht passieren, dass das Budget ausgerechnet auf dem Rücken jener saniert wird, die mit ihren Beiträgen über Jahrzehnte für die Finanzierung gesorgt haben.“

Rückfragen & Kontakt

Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
toumaj.faragheh@oegb.at
www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright